Pregled - svet, 10. 8. (sobota)

GAZA - V izraelskem napadu na šolo v mestu Gaza, kamor so se zatekli razseljeni palestinski civilisti, je bilo ubitih približno sto ljudi, je sporočila agencija za civilno zaščito na območju Gaze. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla poveljniški center Hamasa v stavbi šole, ter zanikala navedbe o številu žrtev. Pred napadom so bili sprejeti številni ukrepi, da bi zmanjšali tveganje za civiliste, je zatrdila. Izrael je sicer v petek pristal na nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi 15. avgusta.

BRUSELJ/KAIRO ... - Po izraelskem napadu na šolo v Gazi se iz sveta vrstijo obsodbe Izraela. Zgroženost je med drugim izrazil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese pa je Izrael obtožila genocida nad Palestinci. Izraelski napad sta ostro obsodila Turčija in Organizacija za islamsko sodelovanje. Zunanje ministrstvo v Dohi je sporočilo, da zahteva mednarodno preiskavo in napotitev neodvisnih preiskovalcev ZN. Napad je ostro obsodil Egipt in opozoril na pomanjkanje volje Izraela za prekinitev ognja.

WASHINGTON - Zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu ni v nikogaršnjem interesu, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken v petkovem telefonskem pogovoru z izraelskim obrambnim ministrom Joavom Galantom. Blinken je znova poudaril, da je treba nujno doseči prekinitev ognja v Gazi, ki bi zagotovila izpustitev talcev, omogočila povečanje humanitarne pomoči in ustvarila pogoje za širšo stabilnost v regiji. Iran v izjavi ni bil neposredno omenjen.

MOSKVA - Ruska zvezna agencija za zračni promet je ruskim letalskim družbam prepovedala nočne lete v zračnem prostoru nad Izraelom. Prepoved, ki je začela veljati davi, bo trajala do 16. avgusta, je po sporočila Rosaviacija. Zvezna agencija za zračni promet razloga ni navedla, čeprav po poročanju dpa obstaja očitna povezava z bojaznijo pred iranskim povračilnim zračnim napadom na Izrael. Rusija je tesna zaveznica Irana. Številne mednarodne letalske družbe so iz varnostnih razlogov že odpovedale lete na območju.

MOSKVA/KIJEV - Spopadi v ruski omejni regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska vdrla v torek, se nadaljujejo in so se približali tudi tamkajšnji jedrski elektrarni. Rusija je na to območje premestila dodatne tanke, topništvo in raketne sisteme ter obenem uvedla protiteroristične ukrepe v treh obmejnih regijah Belgorod, Brjansk in Kursk. Rusija je zaradi spopadov iz obmejnega območja v regiji Kursk na zahodu države po poročanju ruske tiskovne agencije Tass evakuirala že okoli 76.000 civilistov, ki so jih nastanili v drugih ruskih regijah,

DUNAJ - Mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA je ob spopadih med ruskimi in ukrajinskimi silami v bližini ruske jedrske elektrarne Kursk v petek pozvala k zadržanosti. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je Rusijo in Ukrajino pozval k spoštovanju pravil jedrske varnosti na konfliktnih območjih. Ruska agencija za jedrsko energijo (Rosatom) je sporočila, da ukrajinski vdor na rusko ozemlje neposredno ogroža tudi jedrsko elektrarno Kursk, ki je od območja spopadov oddaljena manj kot 50 kilometrov.

MINSK - Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je opozoril, da so ukrajinske oborožene sile kršile beloruski zračni prostor. Zračna obramba Belorusije je v stanju popolne pripravljenosti po vdoru desetih ukrajinskih brezpilotnih letal v Belorusijo, je dejal. Bojna brezpilotna letala naj bi vstopila v zračni prostor na vzhodu države, beloruske sile pa naj bi jih po poročanju državnih medijev več sestrelile.

WASHINGTON - ZDA so v petek napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo v višini 125 milijonov dolarjev. Pomoč vključuje rakete za zračno obrambo, strelivo za raketne sisteme in artilerijo, večnamenske radarje in protitankovsko orožje, je sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Pomoč bo Ukrajini pomagala zaščititi njene vojake, ljudi in mesta pred ruskimi napadi ter okrepiti njene zmogljivosti na vseh frontah, je dejal Blinken. ZDA so Ukrajini od februarja 2022, ko je Rusija začela invazijo, namenile več kot 55 milijard dolarjev za orožje, strelivo in drugo pomoč.

LONDON - Po vsem Združenem kraljestvu se je na tisoče ljudi zbralo na shodih proti rasizmu, na katerih so izrazili protest proti nedavnim izgredom desničarskih skrajnežev. Množice so se zbrale v Londonu, Glasgowu, Belfastu, Manchestru in številnih drugih mestih. Protirasistični shodi so odziv na izgrede skrajne desnice, ki so teden dni pretresali Združeno kraljestvo, izbruhnili pa so po napadu z nožem, v katerem so bile v Southportu ubite tri deklice. Povod za izgrede so bile dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec musliman in prosilec za azil.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napoved novih protestov proti pridobivanju litija na zahodu Srbije označil za poskus rušenja oblasti, v zvezi z njim pa so že pridržali štiri osebe. Vučić je v petek dejal, da so od ruskih varnostnih služb dobili informacijo, da se v Srbiji pripravljajo množični nemiri s ciljem državnega udara. Srbski notranji minister Ivica Dačić pa je sporočil, da je policija v Subotici pridržala štiri osebe, ki so načrtovale napad na policijo in izgrede na protestu.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk je v petek prejšnjo vlado pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost obtožil, da je poneverila več milijard evrov javnih sredstev. Pojasnil je, da davčni inšpektorji preiskujejo 90 institucij na 17 ministrstvih, po njihovih ocenah pa bi uradniki nekdanje vlade lahko poneverili do okoli 23 milijard evrov. Obtožili smo 62 ljudi iz prejšnje vladajoče elite, je povedal Tusk in pojasnil, da so bile poneverbe del "zaprtega sistema", ki ga je ustvarila stranka PiS. Najbolj izstopa strategija uporabe javnih sredstev, ki so se iz ministrstev stekala v fundacije, ki so jih vodili politiki ali njihovi družinski člani, je dodal.

SAO PAULO - V Braziliji je v petek strmoglavilo potniško letalo z 61 ljudmi na krovu, je sporočila brazilska letalska družba VoePass. Nesreče letala, ki je strmoglavilo v mestu Vinhedo v zvezni državi Sao Paulo, ni preživel nihče, so sporočile lokalne oblasti. Letalo je po navedbah brazilskih oblasti strmoglavilo na naseljeno območje, poškodovanih na tleh pa po navedbah BBC ni bilo.