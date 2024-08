Pregled - šport, 9. 8. (petek)

ZREČE - Košarkarice Slovenije in Črne gore so v Zrečah danes odigrale še drugo prijateljsko tekmo, spet pa so bile boljše Slovenke. Po četrtkovi zmagi s 86:59 so tokrat zmagale z 72:65.

NOVO MESTO - Slovenski košarkarski prvoligaš Krka se je okrepil na položaju centra. Kot so sporočili iz kluba, bo novomeški dres nosil 29-letni Američan Brady Skeens.

LONDON - Angleški nogometni klub Chelsea še naprej izdatno kupuje igralce v poletnem prestopnem roku. Londončani bodo kot devetega novinca v tem obdobju pripeljali krilnega nogometaša Pedra Neta, za katerega bodo Wolverhamptonu plačali približno 60 milijonov evrov.

BARCELONA - Španski nogometni prvoligaš Barcelona je tudi uradno potrdil prihod španskega reprezentanta Danija Olma. Za 26-letnega napadalno usmerjenega vezista in nekdanjega soigralca Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu so Katalonci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odšteli 60 milijonov evrov odškodnine.

FRANKFURT - Branilec Willian Pacho se iz vrst nemškega nogometnega prvoligaša Eintrachta seli k francoskemu prvaku PSG, so danes sporočili iz Eintrachta. Klub iz Frankfurta drugih informacij o prestopu ni sporočil, mediji pa ocenjujejo, da je prestop Ekvadorca vreden 45 milijonov evrov.

ZÜRICH - Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Issa Hayatou je umrl na predvečer svojega 78. rojstnega dne, je preko Instagrama sporočil zdajšnji predsednik Fife, Gianni Infantino.

CINCINNATI - Srbski teniški zvezdnik in zmagovalec na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu Novak Đoković ne bo nastopil na turnirju v Cincinnatiju v ZDA, kjer bi moral braniti naslov, sporočilo organizatorjev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

WASHINGTON - V 89. letu starosti je umrl sloviti igralec golfa Juan Chi Chi Rodriguez, so sporočili predstavniki organizatorja profesionalnih golfskih turnirjev v Severni Ameriki PGA Tour. Zmagovalec osmih turnirjev PGA je bil prvi Portoričan, ki je bil sprejet v golfski hram slavnih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.