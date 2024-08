Pregled - svet, 9. 8. (petek)

MOSKVA/KIJEV - Ukrajinska vojska je nadaljevala operacije v ruski regiji Kursk, kamor je vdrla v torek. Začela je tudi obsežne napade z droni na več drugih ruskih regij. Opozorilo pred ukrajinskimi zračnimi napadi so poleg v Kursku sprožili še v regijah Brjansk, Belgorod in Voronež ter na polotoku Krim. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da v sudžansko okrožje v Kursku pošilja dodatne enote. Zaradi spopadov sta strani še razširili evakuacijo prebivalstva na obmejnih območjih. V ruskem obstreljevanju veleblagovnice v mestu Kostjantinovka v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj deset ljudi.

KAIRO/WASHINGTON - ZDA, Egipt in Katar so v četrtek v skupni izjavi pozvale Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj 15. avgusta v Kairu ali Dohi obnovita pogajanja za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja na območju Gaze. Pozivu so se pridružile tudi EU in več zahodnih držav. Izrael je sporočil, da se strinja z nadaljevanjem pogovorov.

GAZA - Kopenske sile izraelske vojske so začele novo vojaško operacijo v Han Junisu na jugu Gaze, od koder so v četrtek delno evakuirali civiliste. Kot so sporočile izraelske sile, je njihov namen odstraniti "teroristične cilje". Izraelska vojska je nove operacije na območju začela, potem ko so obveščevalni podatki pokazali na prisotnost skrajnežev in njihove infrastrukture. Borci Hamasa se po navedbah izraelske vojske skušajo na območju Han Junisa na novo organizirati, odkar so se od tam po prejšnji operaciji umaknili izraelski vojaki.

DUNAJ - V Avstriji so prijeli tretjega osumljenega načrtovanja napada na koncertu ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju, je sporočil notranji minister Gerhard Karner. Pojasnil je, da gre za 18-letnega državljana Iraka, aretirali pa so ga v četrtek zvečer na Dunaju. Po ministrovih besedah prihaja aretirani iz kroga 19-letnega glavnega osumljenca za načrtovanje napada, ki ga je policija prijela v sredo. Oba so v četrtek prepeljali v preiskovalni pripor.

MADRID - Sodnik španskega vrhovnega sodišča je od policije in notranjega ministrstva zahteval pojasnila glede izginotja vodje katalonskih separatistov Carlesa Puigdemonta, ki se je kljub grožnji z aretacijo v četrtek iz izgnanstva vrnil v Španijo, nato pa izginil. Po besedah njegovega odvetnika je Puigdemont že zapustil državo.

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je opozoril, da bodo morali biti organi pregona v prihodnjih dneh v visoki pripravljenosti, saj bi lahko v več mestih znova izbruhnili nemiri in izgredi. Opozoril je tudi, da bodo morebitni nemiri, povezani z začetkom nogometne sezone, dodani v mešanico izzivov, s katerimi se bodo oblasti soočale ta konec tedna. Poudaril je, da bo vlada morala preučiti delo družbenih omrežij.

TOKIO - Tri dni po Hirošimi so spomin na eksplozijo atomske bombe pred natanko 79 leti obeležili še v Nagasakiju. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je na spominski slovesnosti izrazil zaskrbljenost glede svetovnega miru v luči spopadov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ker na slovesnost ni povabil izraelskega veleposlanika, je več držav poslalo predstavnike pod veleposlaniško ravnjo.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek podpisal zakon, v skladu s katerim lahko Moskva razglasi katero koli tujo organizacijo za "nezaželeno". Zakonodaja se tako sedaj po poročanju medijev poleg nevladnih organizacij nanaša tudi na subjekte, ki jih sponzorira država. Zakon sta pred tem že potrdila oba domova parlamenta. Gre za razširitev zakona iz leta 2015, ki je uvedel nova pooblastila za generalnega državnega tožilca, da katero koli nerusko nevladno organizacijo označi za "nezaželeno organizacijo".

SAO PAULO - V Braziliji je strmoglavilo potniško letalo z 62 ljudmi na krovu. Strmoglavilo je v mestu Vinhedo v brazilski zvezni državi Sao Paulo. Na letu družbe Latam je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa 58 potnikov in štirje člani posadke. Podrobnosti nesreče še niso znane.

SPLIT - Blizu hrvaškega otočka Jabuka je potekala obsežna iskalna akcija za mladim Britancem, ki je padel v morje z ladje za križarjenje Explorer Of The Seas družbe Royal Caribbean. Policija je obvestilo o padcu tujega državljana v morje prejela ob 4.30, iskalno akcijo so začeli pol ure kasneje.

RIM - V Italiji so sredi glavne turistične sezone prvič stavkali najemniki plaž. Številne plaže na Apeninskem polotoku so v znak protesta proti ukrepom pod pritiskom EU, ki naj bi ta sektor odprli za konkurenco, zjutraj odprli dve uri pozneje kot običajno.

TOKIO - Japonska je v četrtek prvič izdala opozorilo pred povečanim tveganjem "megapotresa" v bližnji prihodnosti, potem ko sta državo stresla močna potresa z magnitudama 6,9 in 7,1. Japonski premier Fumio Kishida je zaradi opozorila danes odpovedal predvideni obisk v osrednji Aziji.

PEKING - Kitajska je pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) sprožila postopek zaradi dodatnih carin, ki jih je na uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske uvedla EU. Po navedbah kitajskega ministrstva za trgovino želi Peking zaščititi interese industrije električnih vozil ter sodelovati pri globalnem zelenem prehodu.

BANGKOK - Glavna opozicijska stranka na Tajskem nadaljuje delo z novim imenom Ljudska stranka in z novim voditeljem. Kot je sporočila, jo bo vodil Natthaphong Ruengpanyawut. Do spremembe prihaja potem, ko je ustavno sodišče pred dvema dnevoma razpustilo stranko zaradi prizadevanj za reformo zakonodaje o razžalitvi monarhije.