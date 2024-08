Pregled - šport, 8. 8. (četrtek)

CELJE - Nogometaši Celja so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske lige premagali irski Shamrock Rovers z 1:0. Povratna tekma bo prihodnji teden.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Vojvodino z 2:1. Povratna tekma bo čez en teden v Srbiji.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Šerif Tiraspol s 3:0. Povratna tekma bo čez en teden v Moldaviji.

LJUBLJANA - Slovensko hokejsko reprezentanco konec avgusta in v začetku septembra v Rigi čakajo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah leta 2026. Selektor Edo Terglav je danes objavil širši seznam kandidatov za turnir, kjer bodo tekmeci Slovenije Francija, Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto pa vodi na OI v Milanu in Cortini 2026. Slovenski hokejisti se bodo zbrali na pripravah na Bledu 19. avgusta, pred odhodom v Rigo bodo odigrali tudi dve prijateljski tekmi z Avstrijo 22. avgusta na Bledu in 24. avgusta v Kapfenbergu. Na seznamu ni prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta kopitarja, ki je že pred mesecem dni na novinarski konferenci povedal, da bo to akcijo izpustil, ker se bo v celoti posvetil pripravam na novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu.

LJUBLJANA - Kapetana ekip na poslovilni tekmi Gorana Dragića 24. avgusta v Stožicah bosta na eni strani Goran Dragić in na drugi Luka Dončić. Prihod v Ljubljano so med drugim potrdili tudi Dirk Nowitzki, Chris Bosh, Luis Scola in Dejan Bodiroga. Dvodnevni dogodek bo vsebinsko razdeljen na poslovni del z dobrodelno gala večerjo in izborom ekip ter osrednjo ekshibicijsko tekmo košarkarskih zvezdnikov.

LJUBLJANA - Košarkarska zveza Slovenije je opravila žreb lige Nova KBM za sezono 2024/25. Pari prvega kroga so ECE Triglav - Šentjur, Krka - Terme Olimia, Kansai Helios - GGD Šenčur, Ilirija - Rogaška ter Zlatorog - LTH Castings. V ligi Nova KBM sodeluje enajst ekip, Cedevita Olimpija, ki brani naslov, pa se bo državnemu prvenstvu priključila spomladi v četrtfinalu. Tekmovanje bo potekalo po trikrožnem ligaškem sistemu. Zadnjeuvrščena ekipa prvega dela bo nazadovala v 2. SKL, v elitno ligo pa se bo uvrstil prvak 2. SKL. Prvi krog bo na sporedu 28. septembra.

LIZBONA - Portugalski nogometaš Pepe je pri 41 letih končal kariero. Svojo odločitev je objavil v videoposnetku na družbenem omrežju Instagram. Čvrst branilec je po rodu Brazilec, na Portugalsko je prišel pri 18 letih, ko je v Maritimu začel poklicno pot. Tam je bil tri leta. Zatem je tri sezone igral za Porto, potem deset za Real Madrid, eno za Bešiktaš, zadnjih pet let pa je bil spet pri Portu. V karieri je osvojil 27 klubskih lovorik, tudi tri naslove v ligi prvakov z Realom. Za portugalsko reprezentanco je zbral 141 nastopov in z njo osvojil naslov evropskega prvaka 2016.