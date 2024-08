Pregled - svet, 8. 8. (četrtek)

DUNAJ - V Avstriji so v sredo aretirali 19-letnega simpatizerja skrajne skupine Islamska država, ki je priznal, da je načrtoval samomorilski napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju. Zaradi nevarnosti terorističnih napadov so odpovedali tri koncerte pevke, predvidene do sobote. Avstrijski kancler Karl Nehammer je poudaril, da je bila grožnja zelo resna, po zaslugi sodelovanja avstrijskih in tujih služb pa so jo prepoznali v zgodnji fazi in preprečili morebitno tragedijo. Drugega osumljenca, 17-letnika, so v sredo aretirali pred stadionom.

MOSKVA - Spopadi v ruski obmejni regiji Kursk med ruskimi in ukrajinskimi silami so se nadaljevali tretji dan. Rusija je spričo čezmejnega vdora ukrajinskih sil na svoje ozemlje v sredo razglasila izredne razmere za to regijo. Zaradi spopadov so na obeh straneh evakuirali na tisoče ljudi. Ruske oblasti so tudi okrepile varovanje jedrske elektrarne Kursk nedaleč od meje z Ukrajino. Ukrajinske enote naj bi napredovale do deset kilometrov globoko na ozemlje Rusije, pri čemer se osredotočajo na mesto Sudža, kjer je zadnja operativna točka za transport ruskega zemeljskega plina v Evropo prek Ukrajine.

BARCELONA - Vodja katalonskih separatistov Carles Puigdemont se je po sedmih letih življenja v izgnanstvu vrnil v Španijo, kjer mu grozi aretacija. Pred glasovanjem parlamenta o novi regionalni vladi je nagovoril privržence, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Zaradi suma, da sta mu pomagala pri pobegu, so prijeli dva policista katalonske policije. Za Puigdemonta še vedno velja nalog za aretacijo kljub zakonu o amnestiji, ki ga je izpogajal španski premier Pedro Sanchez v zameno za podporo Puigdemontove stranke JxCAT njegovi vladi v Madridu. Parlament je sicer za predsednika regionalne vlade imenoval socialista Salvadorja Illo.

GAZA - V izraelskih napadih na dve šoli v Gazi je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v Gazi. Izraelska vojska je potrdila napade in pojasnila, da so bili usmerjeni proti borcem Hamasa, ki naj bi šolske komplekse uporabljali kot poveljniške in nadzorne centre, iz katerih so načrtovali in izvajali napade na Izrael.

BAGDAD - V Iraku je bilo v povezavi z nedavnim napadom na ameriško letalsko oporišče, v katerem je bilo ranjenih sedem Američanov, aretiranih pet ljudi, so sporočile iraške oblasti. Podrobnosti o aretiranih in o tem, ali so povezani s katerimi od milic v regiji, niso razkrili.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dejal, da ni prepričan o mirnem prenosu oblasti v ZDA, če bo republikanec Donald Trump poražen na predsedniških volitvah. Podpredsednica ZDA in demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris pa je opozorila, da bi zmaga Trumpa vodila v brezpravno oblast, ki si prizadeva omejiti svoboščine Američanov.

LONDON - V Združenem kraljestvu se je po tednu nemirov in izgredov, ki so izbruhnili po napadu z nožem, v sredo zbralo na tisoče protestnikov proti rasizmu. Demonstracije so večinoma potekale mirno, poročali so le o nekaj aretacijah. Britanski premier Keir Starmer je zaradi izgredov in nemirov znova sklical sestanek odbora za izredne razmere cobra, namenjen usklajevanju odziva vlade s predstavniki organov pregona. Obljubil je, da ne bo popustil v prizadevanjih za zaustavitev nasilja skrajnih desničarjev. Prepričan je tudi, da je bila obsodba moškega na tri leta zapora zaradi izgredov močno sporočilo, da sodstvo deluje hitro.

DAKA - V Bangladeš se je vrnil Nobelov nagrajenec za mir Muhamad Junus, ki je prisegel kot predsednik prehodne vlade. Ta bo po odstavitvi nekdanje premierke Šejk Hasine državo vodila do novih volitev. Uspeh protestnikov po več tednih protestov proti Hasini je označil za zmago in izpostavil, da bodo morali dobrobiti nove svobode čutiti vsi ljudje v državi, saj bo sicer brez pomena.

TEL AVIV/OSLO - Izrael bo osmim norveškim diplomatom na veleposlaništvu v Tel Avivu, ki so zadolženi za Palestinsko upravo, odvzel diplomatski status, je sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac in kot razlog navedel protiizraelsko ravnanje Norveške, med drugim tudi priznanje Palestine. Kot je pojasnilo izraelsko zunanje ministrstvo, se jim bo status odvzel v roku sedmih dni.

PARIZ - Letošnji julij je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši julij doslej in drugi najtoplejši mesec nasploh. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,91 stopinje Celzija, kar je 0,68 stopinje nad julijskim povprečjem v obdobju 1991-2020 in 0,04 stopinje manj kot julija lani. Julij je s tem zaključil 13-mesečni niz, ko je bil vsak mesec najtoplejši dotlej, so sporočili iz Copernicusa.

ZAGREB - Hrvaška je julija zabeležila 4,67 milijona prihodov turistov, kar je tri odstotke manj kot v lanskem sedem mesecu. Število prenočitev je ostalo nespremenjeno pri 29,45 milijona. V prvih petih dneh avgusta je po podatkih hrvaške turistične skupnosti število turistov na letni ravni zraslo za šest odstotkov. Hotelirji so s sezono zadovoljni.

SAN FRANCISCO - Ameriški tehnološki velikan Apple je napovedal spremembo svoje spletne trgovine z aplikacijami App Store, s katero naj bi odgovoril na očitke Evropske komisije. Ta ga je namreč obtožila kršitve pravil iz akta o digitalnih trgih s tem, ko je razvijalce aplikacij preveč omejeval pri ponujanju vsebin prek drugih kanalov.