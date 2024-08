Zaradi možnosti močnejših neviht za zahod Slovenije izdali oranžno opozorilo

Ljubljana, 7. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je za zahodni del države izdala oranžno vremensko opozorilo, za druge dele Slovenije pa rumeno opozorilo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo namreč zvečer in prvi polovici noči možne močnejše nevihte. Predvsem ob morju pa bodo nevihte spremljali močni sunki vetra zahodne do severne smeri.

Danes in v četrtek bo v višinah od zahoda nad območje Slovenije pritekal nekoliko hladnejši in bolj vlažen atlantski zrak. Ozračje bo postalo nestabilno, zato bodo predvsem v popoldanskem in večernem času nastajale krajevne nevihte. Ozračje bo najbolj pregreto nad Padsko nižino, zato bo pri nas največji potencial za močnejše nevihte predvsem v bližini meje z Italijo, tudi na slovenski obali, so na Arsu zapisali na Facebooku.

Močnejše nevihte že nastajajo v Italiji in z zahodnim vetrom potujejo proti Sloveniji. Prva večja nevihta bo severozahod države najverjetneje dosegla okoli 19. ure, druga pa predvsem Primorsko. Močnejše sunke vetra zahodne in severne smeri v Slovenski Istri pričakujejo po 21. uri, so opozorili na Upravi za zaščito in reševanje.

Arso na spletni strani opozarja, da so na zahodu države možni močnejši lokalni nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, udari strel pa lahko zanetijo požare.

Ob močnejših nevihtah bodo prehodno hitro narasli posamezni hudourniški vodotoki, verjetne so poplave padavinske vode na manjših območjih. Pojav bo možen v več delih države, bolj verjeten pa v Severni in Zahodni Sloveniji, vključno s Slovensko Istro.

Vodnatost rek bo kljub prehodnim padavinam povečini ostala majhna, le Drava in Mura bosta še srednje vodnati. V četrtek se bo po napovedih vodnatost sprva povsod zmanjševala, popoldan in zvečer pa lahko posamezni vodotoki ponovno prehodno narastejo.

Do noči na petek, ko se bo ozračje umirilo, na agenciji ljudem svetujejo spremljanje izdanih opozoril in radarske slike padavin na njihovih spletnih straneh. Konec tedna pa bo sončno in vroče vreme brez neviht.