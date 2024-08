Vreme: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 7. avgusta - Posamezne plohe in nevihte bodo na severu nastale že zjutraj in dopoldne, zvečer pa bodo zajele večji del Slovenije. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in vroče.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je ciklonsko območje, drugod pa vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Skandinavskega polotoka do zahodne Evrope in bo zvečer dosegla zahodne Alpe. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas večinoma sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. V sosednjih pokrajinah Avstrije bodo krajevne plohe in posamezne nevihte že zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer pa bodo nastajale tudi v sosednjih pokrajinah Italije. V četrtek bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v Alpah več spremenljive oblačnosti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi nekatere kraje vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo občasno lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek zvečer se bo obremenitev prehodno nekoliko povečala.