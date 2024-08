Pirc Musar ob sprejemu romskih otrok poudarila pomen izobraževanja

Ljubljana, 7. avgusta - Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači sprejela udeležence poletnega tabora v romskem naselju Dolga vas. V programu tabora so različne delavnice za otroke, med drugim izobraževalne, kreativne in športne. Pirc Musar je starše pozvala, da se otroci vpišejo v šolo in zaključijo vsaj osnovnošolsko šolanje.

Aktivnosti tabora, ki ga organizirata Romsko kulturno društvo Romnji iz Dolge vasi in Ljudska univerza Lendava ob podpori Občine Lendava, so pet dni potekale v Večnamenskem romskem centru Dolinsko v Dolgi vasi in na bližnjih športnih igriščih. V programu tabora so izobraževalne, kreativne in športne delavnice, otroke peljejo tudi na izlet. Letos so obiskali živalski vrt Sikalu ZOO v Boračevi pri Radencih.

Pirc Musar je otroke pozvala, da dodajo "kamenček v mozaik strpnosti in sožitja različnih kultur in narodov v naši prelepi domovini". Dotaknila se je tudi pomembnosti izobraževanja. Meni, da zaključek osnovnošolskega izobraževanja šole omogoči širino in znanje posameznika. "Vedno, ko imam priložnost, apeliram na romske starše, da pošljejo svoje otroke v šolo in vztrajajo pri tem, da osnovnošolsko šolanje zaključijo," je dejala v izjavi za novinarje.

Ob vprašanju o medvrstniškem nasilju je Pirc Musar dejala, da tovrstno nasilje ni vezano na pripadnost določeni narodni skupnosti. Meni, da moramo biti vsi bolj občutljivi na nasilje med vrstniki, zato se je z otroki te teme dotaknila, vendar predvsem z vidika izobraževanja.

Predstavnica romske skupnosti v občinskem svetu občine Lendava Nataša Horvat je izrazila hvaležnost nad sprejemom v predsedniški palači. Po njenih besedah društvo Romnji obeležuje 10. obletnico delovanja in v sklopu društva že sedem let izvajajo poletne tabore za otroke. Kot je še povedala, poletni tabori "niso namenjeni zgolj romskim otrokom, ampak otrokom iz večinskega prebivalstva", zato je tabor vsako leto močno obiskan in zaželen. Horvat je izrazila željo, da otroci poleg svoje kulture in identitete, spoznajo tudi bivanje v romskem naselju.

Pri izobraževanju in delavnicah so med drugim sodelovali lendavska območna enota Centra za socialno delo Pomurje, Zveza za razvoj romske manjšine Preporod, Policijska postaja Lendava, Center za šolske in obšolske dejavnosti ZZ ROOM.