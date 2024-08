Pregled - šport, 4. 8. (nedelja)

MARIBOR - Nogometaši Maribora in Brava so se v 3. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Maribor bo v 4. krogu v nedeljo gostil Muro, Bravo pa prihodnji ponedeljek Koper.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na avgustovske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026 v Ljubljani odigrala dve pripravljalni tekmi z Madžarsko. Na obeh so bile slovenske odbojkarice boljše s 3:0 v nizih, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

TAMPERE - Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu na Finskem osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Izrael s 84:70. To je druga medalja mlajših selekcij slovenskih košarkarjev na evropskih prvenstvih to poletje - fantje do 20 let so bili na Poljskem srebrni, skupno pa že trinajsta na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij od 1991 dalje.

SILVERSTONE - Italijan Enea Bastianini z Ducatijem je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v britanskem Silverstonu. V elitnem razredu motoGP je premagal novega vodilnega v seštevku sezone, Španca Jorgeja Martina iz ekipe Pramac Ducati, tretji je bil branilec naslova Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem. Razplet dirke je pomešal vrstni red na vrhu SP, a sta kandidata za naslov povsem skupaj. Martin ima zdaj 241 točk, Bagnaia, ki v veliki Britaniji ni bil najbolj uspešen, saj je v soboto padel, pa je po novem drugi z 238. Naslednja dirka bo v avstrijskem Spielbergu 18. avgusta.

JYVASKYLA - Francoz Sebastien Ogier s Toyoto je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Finskem. Francoz je izkoristil napako domačega aduta, branilca naslova svetovnega prvaka Kalleja Rovanperäja. Ogierjev moštveni sotekmovalec je vodil praktično na celotni dirki, a je na predzadnji hitrostni preizkušnji zletel s ceste in odstopil. Ogier je tako slavil pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom s Hyundaiem, ta je še povečal naskok v skupnem seštevku. Zdaj ima 168 točk, drugi je s 141 Ogier. Tretji na reliju po Finski je bil Francoz Adrien Fourmaux s Fordom. Naslednji reli za SP bo reli Akropolis v Grčiji med 5. in 8. septembrom.

MANAMA - Mladi francoski kolesar Lenny Martinez je zapustil ekipo Groupama-FDJ in se pridružil moštvu Bahrain Victorius. Kot so zapisali pri njegovi novi sredini, je 21-letnik z ekipo, za katero pedala vrti tudi slovenski zvezdnik Matej Mohorič, podpisal triletno pogodbo.