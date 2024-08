Pregled - svet, 4. 8. (nedelja)

BEJRUT - Libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah je ponoči na sever Izraela znova izstrelilo več deset raket, ki jih je Izrael prestregel, poročil o žrtvah ni bilo. Na Bližnjem vhodu se krepijo napetosti in strah pred izbruhom vojne med Izraelom in Hezbolahom. Oblasti v Veliki Britaniji in ZDA so v soboto pozvale svoje državljane, naj zapustijo Libanon, kmalu zatem so enako storile Kanada, Francija, Italija, Poljska in Savdska Arabija.

WASHINGTON - Demokrati v ZDA bodo v ponedeljek sklenili spletno glasovanje o nominaciji podpredsednice ZDA Kamale Harris za svojo predsedniško kandidatko. Harris je sicer že v petek zbrala dovolj glasov za uradno kandidaturo, ob tem pa naj bi še danes opravila pogovore z več potencialnimi kandidati za podpredsednika, katerih seznam se je skrčil na pet imen. Harris bi lahko svojega kandidata imenovala že do ponedeljka.

GAZA - Izraelska vojska je znova bombardirala šolska poslopja v mestu Gaza, pri čemer je bilo ubitih najmanj 25 ljudi, še 50 pa je ranjenih, večinoma žensk in otrok. To je bil drugi izraelski napad na šolska poslopja v mestu Gaza ta konec tedna, potem ko je bilo v napadih na šolski kompleks v mestu Gaza v soboto ubitih najmanj 17 ljudi. Izrael nadaljuje z napadi tudi drugod po oblegani palestinski enklavi.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je Ukrajina od zahodnih zaveznic prejela prva ameriška bojna letala F-16, na katera je čakala že več kot dve leti. Ob tem je na slovesnosti ob dnevu zračnih sil na kraju, ki ga iz varnostnih razlogov niso razkrili, letala pokazal novinarjem in dejal, da jih že uporabljajo v operacijah v državi. Dodal je, da Ukrajina kljub temu potrebuje še več letal F-16.

KIJEV/DONECK - Ruska vojska je zavzela še eno vas na vzhodu Ukrajine, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinske oblasti v Donecku so zaradi vsakodnevnih ruskih napadov na območju blizu krajem, ki so jih zavzele ruske sile, odredile evakuacijo otrok. Ruska vojska še naprej napreduje na vzhodni fronti in se približuje strateško pomembnemu mestu Časiv Jar, kljub napredku pa pomembnejšega preboja za zdaj ni dosegla.

TEL AVIV - V napadu z nožem blizu Tel Aviva sta bila ubita 66-letna Izraelka in 80-letni Izraelec, ki sta poškodbam podlegla v bolnišnici, še dva moška pa sta lažje ranjena, so sporočile izraelske zdravstvene službe. Policija je sporočila, da so palestinskega osumljenca z Zahodnega brega "nevtralizirali" in da je kasneje umrl v bolnišnici. Napad se je zgodil v času zaostrenih napetosti v Izraelu in regiji.

TEHERAN/AMAN - Jordanski zunanji minister Ajman Safadi je odpotoval v Teheran na pogovore o razmerah v regiji ter predal sporočilo jordanskega kralja Abdulaha II. o razmerah v regiji. Ta redek jordanski obisk je prišel v času, ko po sredinem umoru političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu naraščajo bojazni pred stopnjevanjem napetosti med Iranom in Izraelom.

LIVERPOOL/LONDON - Ob novih nemirih in izgredih desničarskih skrajnežev, ki so po Združenem kraljestvu izbruhnili po ponedeljkovem napadu z nožem na severozahodu Anglije, je policija v več mestih po vseh državi od sobote aretirala več kot 140 ljudi. Nemiri se nadaljujejo tudi danes, premier Keir Starmer je obsodil "skrajno desničarske izgrede" na britanskih ulicah in pravi, da bodo vpleteni svoja dejanja obžalovali.

DAKA - Po nekaj mirnih dneh je v Bangladešu v vse bolj nasilnih spopadih med nasprotniki premierke Šejk Hasine, policijo in privrženci vladajoče stranke umrlo več deset ljudi, med njimi tudi več policistov. Za zdaj poročajo o 77 mrtvih, število bi lahko še naraslo. Nasilje je izbruhnilo na dan državljanske nepokorščine, h kateri so pozvali študentski voditelji, in zahtevali odstop premierke. Študentsko gibanje je za ponedeljek napovedalo nove nacionalne protestne akcije in shode.

DUBROVNIK - V bližini Pelješkega mostu na jugu Hrvaške se je v soboto zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. V nesreči je bil huje poškodovan 32-letni državljan Slovenije, ki je na poti do bolnišnice v Dubrovniku podlegel poškodbam in umrl v reševalnem vozilu. Še šest ljudi je bilo lažje pođkodovanih.

BEOGRAD - Srbija je v Loznici na zahodu države v soboto obeležila dan spomina na mrtve in pregnane s Hrvaške med vojaško operacijo Nevihta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na državni slovesnosti zagotovil, da srbski narod ne bo nikoli več žrtev pogroma in pregona. Hrvaški državni vrh pa bo v ponedeljek z državno slovesnostjo obeležil spomin na operacijo Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem.

SACRAMENTO - V Kaliforniji že več kot 10 dni pustoši požar Park Fire, ki je prerasel v četrti največji gozdni požar v zgodovini te zvezne države. Pristojne oblasti so sporočile, da se je požar, s katerim se bori več kot 6000 kalifornijskih gasilcev, do konca tega tedna razširil na več kot 1600 kvadratnih kilometrov in uničil več sto objektov. Požari v naravi povzročajo težave tudi v drugih zveznih državah na zahodu ZDA.

RIM - Izbruh vulkana Etna in dim, ki se je dvigoval tudi več kilometrov visoko, sta povzročila nevšečnosti na mednarodnem letališču v Catanii na italijanskem otoku Sicilija. Zaradi tega je prišlo do več zamud pri prihodih in odhodih letov, nekaj je bilo tudi odpovedi. Popoldne se je nato izbruh vulkana končal, dim pa razpršil. Letališče znova normalno deluje.