Onesnaženje vode v Kanalu ob Soči posledica popravljanja rezervoarja

Kanal, 2. avgusta - Onesnaženje vode iz vodarne Močila v občini Kanal ob Soči je posledica izvajanja del za popravilo rezervoarja permeata, so pojasnili v podjetju Kolektor Sisteh, ki je lani po naročilu družbe Alpacem Cement dobavilo in zagnalo sklop tehnološke opreme za ultrafiltracijo vode. Rezervoar je izoliran od sistema, vodarna pa je še naprej zaustavljena.

Kot so STA povedali v podjetju Kolektor Sisteh, so lani po naročilu družbe Alpacem Cement dobavili in zagnali celoten sklop tehnološke opremo za ultrafiltracijo vode na vodarni Močila, oktobra pa so jih iz podjetja obvestili, da rezervoar permeata na vodarni pušča.

Reklamacijo so takoj posredovali podjetju Ekoling, ki je družbi Kolektor Sisteh rezervoar dobavilo. Zanj je še veljal garancijski rok.

"Na podlagi predhodno pripravljenega programa del je podjetje Ekoling 24. julija 2024 pričelo z izvajanjem del za odpravo napake na rezervoarju permeata. Pozno popoldne dne 26. julija smo bili obveščeni, da so uporabniki v vodi zaznali vonj po topilih, občina Kanal ob Soči je takoj izdala prepoved uporabe vode in takojšno zastavitev vodarne Močila," so spomnili.

V Kolektorju Sisteh so, kot so zatrdili, takoj začeli z iskanjem možnih vzrokov in hitro ugotovili, da je onesnaženje vode posledica izvajanja del za popravilo rezervoarja permeata.

"Med izvajanjem del so nastajali hlapi topil, ki so se preko praznega povezovalnega cevovoda prenašali v zrak nad pitno vodo v rezervoarjih z vodo, tam pa so se hlapi vezali v vodo, ki se je distribuirala v vodovodni sistem," so pojasnili.

Naročniku so v nedeljo poslali predlog sanacijskih ukrepov, od ponedeljka zjutraj pa je rezervoar permeata izoliran od sistema, podjetje Ekoling pa je puščanje rezervoarja saniralo istega dne.

Trenutno je vodarna Močila zaustavljena in ni povezana v vodovodni sistem.

Prepoved uporabe vode iz vodovodnega omrežja sicer velja za naselji Močila in Gorenje Polje, kar skupno vpliva na 160 ljudi. Od letošnjega aprila je namreč večina naselij v tem delu občine Kanal ob Soči priključena na drug vodni vir, izvir Mrzlek.

Kot so zapisali na Občini Kanal ob Soči, krajanom Močil in Gorenjega Polja vodo za pitje, pripravo hrane in umivanje zob še naprej zagotavljajo iz gasilskih cistern. V Hiši dobre volje v Desklah pa so jim zagotovili uporabo pralnega stroja.

Danes so se na to temo sestali s krajani prizadetih naselij, župan Miha Stegel pa je za 6. avgust sklical še izredno sejo občinskega sveta, na kateri se bodo seznanili z aktivnostmi na vodarni Močila.