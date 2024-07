Meritve potrdile onesnaženje vode v občini Kanal ob Soči, prepoved uporabe ostaja

Kanal, 31. julija - Končni rezultati analize vzorcev vode iz vodarne Močila v občini Kanal ob Soči so potrdili onesnaženje s stirenom, katerega koncentracija je bila več kot 30-krat večja od priporočenih mejnih vrednosti, so sporočili z občine. Uporaba vode iz vodovodnega omrežja v naseljih Močila in Gorenje Polje ter industrijski coni Anhovo ostaja prepovedana.