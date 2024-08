Pregled - šport, 1. 8. (četrtek)

CRAIOVA - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga konferenčne lige v gosteh izgubili proti romunski Universitatei Craiovi z 2:3, a se kljub temu prebili v 3. kvalifikacijski krog, potem ko so v Ljudskem vrtu na prvi tekmi zmagali z 2:0. V 3. kvalifikacijskem krogu bodo igrali proti Vojvodini.

GLIWICE - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga konferenčne lige v poljskih Gliwicah premagali ukrajinsko Polisjo Žitomir z 2:1. Za nagrado jo čaka 3. kvalifikacijski krog, v katerem bo igrala proti Šerifu Tiraspolu.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava so na povratni tekmi 2. kroga konferenčne lige v Ljubljani izgubili proti zrinjskemu iz Mostarja z 1:3.

Šiškarji so se za nekaj časa poslovili od stadiona v Šiški, ki ga bodo prenovili, kljub dobremu izhodišču s prve tekme, ki so jo dobili z 1:0, pa so se v svoji prvi evropski sezoni poslovili tudi od mednarodne scene.

SWANSEA - Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik bo kariero nadaljeval pri valižanski ekipi Swansea City, ki igra v drugem kakovostnem razredu angleškega nogometa. Vipotnik je bil doslej član Bordeauxa, a je zaradi bankrota kluba postal prost igralec.

Kot je danes sporočil valižanski klub, je dokončal projekt prihoda Vipotnika, nogometaš mora sicer pred podpisom še urediti vse formalnosti in ustrezne dokumente. Zvestobo Valižanom je sicer obljubil za štiri sezone do leta 2028.

PARIZ - Svetovna atletika in njen predsednik Sebastian Cie zagovarjata denarne nagrade za zlate olimpijske medalje, je danes potrdila krovna mednarodna atletska zveza. Tekmovalca v hitri hoji na 20 kilometrov Brian Daniel Pintado iz Ekvadorja in Kitajka Jiayu Yang sta danes postala prva atleta, ki sta za olimpijski zmagi v Parizu dobila po 50.000 dolarjev. Svetovna atletika je edina krovna zveza, ki za zlate medalje na igrah v Parizu podeljuje nagrade. Krovno zvezo bo ta poteza na OI v Parizu stala skupno 2,4 milijona dolarjev.

DUBAJ - Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez bo v prihodnji sezoni dirkal za ekipo UAE Team Emirates, za katero nastopa slovenski as Tadej Pogačar. Sedemindvajsetletni član Ineos Grenadiers je z emirati podpisal dvoletno pogodbo do konca leta 2026. Narvaez velja za zelo eksplozivnega kolesarja in specialista za spomladanske klasike in bo lahko v prihodnjih letih tudi pomagal Pogačarju v lovu na tovrstne dirke in še posebej spomenike, največje enodnevne dirke na svetu.