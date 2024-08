Pregled - svet, 1. 8. (četrtek)

ANKARA/WASHINGTON - V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne sta Zahod in Rusija na letališču v turški prestolnici izmenjala 24 zapornikov, med njimi so novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich, nekdanji ameriški marinec Paul Whelan in ameriško-ruska novinarka Alsu Kurmaševa. Deset Rusov, med njima dva mladoletnika, je bilo predanih v zameno za 16 zapornikov iz Zahoda, ki jih je pridržala Rusija, je sporočila Turčija. V Rusijo se med drugim vrača pripadnik ruske tajne služne FSB Vadim Krasikov. Izmenjavo je potrdil ameriški predsednik Joe Biden, ki jo je označil za uspeh diplomacije ter se zahvalil zaveznicam, ki so pri tem sodelovale.

TEHERAN/GAZA - Na pogrebni slovesnosti za političnim voditeljem gibanja Hamas Ismailom Hanijo, ki je bil ubit v sredo v atentatu, se je zbralo na tisoče ljudi. Slovesnosti, k ije potekala v znamenju pozivov k maščevanju, se je udeležila celotna iranska politična elita, vključno z vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem in novim predsednikom Masudom Pezeškianom. Iransko vodstvo se je že odločilo, da se bo maščevalo Izraelu, je izjavil načelnik štaba iranskih oboroženih sil Mohamad Bagheri in dodal, da vojska preučuje, kdaj in kako se bo odzvala.

NEW YORK - Članice Varnostnega sveta ZN so v sredo na izrednem zasedanju v luči atentata na Ismaila Hanijo pozvale mednarodno skupnost, naj prepreči dodatno stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Kitajska in Rusija sta obsodili atentat in ga označili za resen udarec za nadaljnja pogajanja za prekinitev ognja v Gazi. Prisotni so bili tudi predstavniki Irana, Izraela in Palestine, ki so si izmenjevali obtožbe. Iran vztraja pri očitkih, da je atentat izvedel Izrael z dovoljenjem in podporo ZDA. Izraelska vlada doslej ni potrdila, da je izvedla napad v Teheranu, Washington pa zanika vsakršno vpletenost.

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je bil v napadu, ki ga je sredi julija izvedla v Han Junisu na jugu Gaze, ubit vojaški vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohamed Deif. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dan po napadu na begunsko taborišče Al Mavasi, v katerem je bilo ubitih več kot 90 ljudi poudaril, da je bil cilj odstranitev Mohameda Deifa in njegovega namestnika Rafe Salama, čigar smrt so potrdili kmalu po napadu.

WASHINGTON - Trije obtoženi načrtovanja terorističnih napadov v ZDA 11. septembra 2001 so s tožilstvom dosegli dogovor o priznanju krivde, je v sredo sporočil Pentagon. V skladu z dogovorom so domnevni glavni načrtovalec napada Halid Šejk Mohamed in še dva soobtožena priznali krivdo po vseh točkah obtožnice, vključno z umorom skoraj 3000 ljudi. Tožilstvo je v zameno umaknilo zahtevo za smrtno kazen.

WASHINGTON - Ameriški demokrati so začeli postopek za potrditev svojega predsedniškega kandidata oz. kandidatke, potem ko je iz volilne tekme izstopil predsednik Joe Biden. Elektronsko glasovanje, v katerem je edina kandidatka podpredsednica Kamala Harris, bo trajalo do ponedeljka, so sporočili v stranki. 59-letna Harris si je že zagotovila podporo večine delegatov pred uradno potrditvijo predsedniške kandidature na konvenciji demokratov, ki bo potekala sredi avgusta v Chicagu.

CHICAGO/WASHINGTON - Kandidat republikancev na predsedniških volitvah v ZDA Donald Trump je v sredo razburil z izjavami o rasni pripadnosti svoje tekmice Kamale Harris. Kot je dejal v nastopu pred nacionalnim združenjem temnopoltih novinarjev v Chicagu, je podpredsednica ZDA dolgo omenjala le svoj indijski izvor, kasneje pa iz politične preračunljivosti postala temnopolta. Bela hiša se je na Trumpove izjave odzvala z ogorčenjem.

WASHINGTON/MOSKVA - V Ukrajino naj bi prispela prva letala F-16, je v sredo povedal neimenovani predstavnik ameriških oblasti. Koliko letal naj bi prišlo v Ukrajino in iz katerih držav, ni znano. Na ameriškem obrambnem ministrstvu novice niso želeli komentirati, tudi v Kijevu je še niso potrdili. Prav tako ni znano, ali so ukrajinski piloti, ki se že nekaj časa urijo na letalih F-16, že usposobljeni za upravljanje z njimi. Rusija je zagotovila, da bo sestrelila bojna letala F-16, ki jih je Zahod obljubil Ukrajini, ter ocenila, da bodo imela le malo vpliva na bojišču.

CARACAS - Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je v sredo pozvala privržence, naj se mobilizirajo, potem ko je predsednik Nicolas Maduro po sporni zmagi na nedeljskih volitvah zatrdil, da bo vztrajal na oblasti. Opozicija je v nasprotju z Madurom objavila podatke o glasovanju, ki po njenih navedbah dokazujejo, da je opozicijski kandidat Edmundo Urrutia skladno z napovedmi premagal Madura. Ta je medtem dejal, da je pripravljen predstaviti vse dokumente.

BEOGRAD - Srbski parlament je v sredo na glasovanju podprl skupno izjavo o zaščiti narodnih in političnih pravic ter skupne prihodnosti srbskega naroda. Za izjavo, ki med drugim navaja, da srbski narod predstavlja predstavlja edinstveno celoto in da je Kosovo neodtujljivi del Srbije, je v 250-članski skupščini glasovalo 139 poslancev. Izjavo sta v začetku junija v Beogradu na vsesrbskem zboru sprejeli vladi Srbije in entitete BiH Republike Srbske.

TIRANA - Odprtje italijanskih migrantskih centrov v Albaniji, ki naj bi začela delovati z današnjim dnem, so znova preložili. Italijanske oblasti ob tem niso želele sporočiti novega datuma za načrtovano odprtje ali začetek delovanja centrov. Italijanska premierka Giorgia Meloni je sicer junija ob obisku v Albaniji napovedala, da bosta centra začela delovati avgusta, vendar še vedno prihaja do zamud pri gradnji.

LONDON/LIVERPOOL - V več angleških mestih so v sredo znova potekali protesti in izgredi, katerim je botroval ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije. V napadu so bile ubite tri deklice, še deset ljudi je bilo ranjenih. Med izgredi je v več krajih prišlo do spopadov s policijo, v Londonu so aretirali več kot 100 ljudi. 17-letnemu napadalcu iz Southporta bodo danes sodili v Liverpoolu, obtožen je treh umorov in desetih poskusov umora.

MAKARSKA - V Dalmaciji se gasilci že tretji dan borijo s požari. Stanje v Tučepih in Podgori pri Makarski, od koder so ponoči evakuirali več turistov, se je davi umirilo, še vedno pa ostaja aktivnih nekaj žarišč. Veter se je umiril, na območju pa je še vedno veliko dima. Zaradi požara je zaprta tudi državna cesta od Makarske do predora Stupica pri Tučepih. Ob tem se gasilci te dni borijo tudi z obsežnim požarom pri Skradinu blizu Šibenika ter več drugimi požari.

LJUBLJANA - V EU je začel veljati akt o umetni inteligenci. Gre za prvo celovito zakonodajo na svetu, ki regulira to področje in postavlja jasne smernice za razvijalce, uporabnike in regulatorje umetne inteligence.