Pregled - šport, 31. 7. (sreda)

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić je zapustil Cedevito Olimpijo, so sporočili iz ljubljanskega kluba na družabnih omrežjih. Petintridesetletni Dragić je v preteklih treh sezonah igral za najuspešnejši slovenski klub.

MONTE CARLO - Svetovna atletika (SA) je na seji sveta v Parizu potrdila urnik in kvalifikacijski sistem za največji tekmi prihodnje leto, za svetovno prvenstvo v Tokiu in dvoransko SP v kitajskem Nanjingu. Prvenstvo v japonski prestolnici bo potekalo od 13. do 21. septembra, dvoransko SP na Kitajskem pa med 21. in 23. marcem, je sporočila SA. Vsi cestni dogodki, maraton in tekmovalna hoja, na SP v Tokiu bodo potekali med dopoldanskimi termini, drugi finali pa v večernih urah. Dopoldanska tekmovanja bodo potekala oba konca tedna ter v ponedeljek, 15. septembra, ki je japonski državni praznik. Preostale dneve v tednu bodo tekme samo zvečer. Okno za doseganje norm je v maratonu in tekmovalni hoji na 35 km med 5. novembrom letos in 5. majem 2025, za tek na 10.000 m, hojo na 20 km, mnogoboj in štafete med 25. februarjem letos in 24. avgustom 2025. Za vse druge discipline rok za norme poteka od 1. avgusta letos do 24. avgusta 2025.

PARIZ - Vodstvo svetovnega prvenstva v reliju je objavilo spremembe tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono. V tej bodo po novem reliji v Savdski Arabiji, Paragvaju in na Kanarskih otokih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Reli v Savdski Arabiji bo zadnji v sezoni med 27. in 30. novembrom 2025. Kanarski otoki bodo najboljše tekmovalce tega športa gostili med 24. in 27. aprilom prihodnje leto, Paragvaj pa med 28. in 31. avgustom. Kot so pojasnili pri vodstvu tekmovanja, na koledarju ne bo več relijev po Hrvaški, Poljski in Latviji.

RIJAD - Savdska Arabija, ki je edini kandidat za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2034, bo turnir z 48 reprezentancami gostila na 15 stadionih v petih mestih, je poročala savdska tiskovna agencija SPA. Savdijci so načrt o prvenstvu razkrili nekaj dni po tem, ko so uradno vložili kandidaturo Mednarodni nogometni zvezi Fifi. Sodeč po kandidaturi bo Savdska Arabija gostila največji nogometni turnir v zgolj eni državi doslej.

PARIZ - Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zavrnilo pritožbo Kanade zoper odvzem šestih točk na olimpijskem turnirju za ženske v nogometu zaradi vohunjenja z dronom. To namreč prepovedujejo pravila Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Novozelandski olimpijski komite (NZOC) je zaradi vohunjenja z dronom med treningom njihove ženske nogometne reprezentance vložil pritožbo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok), potem ko so 22. julija igralke opazile, da je nad njihovim treningom letel dron. Ta je pripadal enemu izmed članov strokovnega štaba kanadske ženske ekipe. Mednarodna nogometna zveza je zaradi vohunjenja z dronom trenerski štab kanadske ženske reprezentance suspendirala za eno leto, poleg tega pa je kanadski izbrani vrsti na pariškem olimpijskem turnirju odvzela šest točk.