Pregled - svet, 31. 7. (sreda)

TEHERAN - V napadu z vodeno raketo je bil ubit vodja gibanja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija, ki se je v Teheranu v torek udeležil prisege novega iranskega predsednika. Hamas je za njegovo smrt obtožil Izrael ter napovedal, da smrt njihovega vodje vodje ne bo ostala nekaznovana. Tudi Iran je uboj obsodil in obljubil maščevanje.

BEJRUT - V napadu izraelskih sil v libanonski prestolnici je bil v torek zvečer ubit Fuad Šukr, eden najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Šukr, vojaški svetovalec vodje Hezbolaha Hasana Nasrale, je v zadnjem času vodil vojaške operacije Hezbolaha v južnem Libanonu, Izrael pa ga je obtožil odgovornosti za napad na zasedeni Golanski planoti konec tedna, v katerem je umrlo 12 otrok.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je Izrael je vsem sovražnikom zadal uničujoče udarce in se bo na vsak morebiten napad odločno odzval, Izraelce pa je opozoril, da so pred njimi zahtevni dnevi. Eliminirali smo Fuada Šukra, desno roko vodje Hezbolaha Hasana Nasrale, je dejal, medtem ko političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije v nagovoru ni neposredno omenil.

GAZA - V izraelskem napadu na mesto Gaza sta bila ubita dva novinarja katarske televizije Al Jazeera. Kot je pojasnila televizija, sta bila novinarja ubita v napadu na njun avtomobil, na katerem so bile sicer oznake "Press". V Gazi sta bila že pred tem ubita dva novinarja Al Jazeere.

KIJEV - Ruska vojska je ponoči z več deset brezpilotniki znova napadla cilje v Kijevu in drugih delih Ukrajine. Po navedbah ukrajinske vojske je šlo za enega najobsežnejših napadov iz zraka od začetka ruske invazije pred dvema letoma. Ukrajinska zračna obramba je vse drone sestrelila, prestregli so tudi rusko manevrirno raketo Ch-59.

BRUSELJ - EU je Palestinski upravi v okviru kratkoročne nujne finančne pomoči izplačala 150 milijonov evrov. Pomoč bo namenjena podpori programu reform Palestinske uprave in reševanju njenih najnujnejših finančnih potreb, kot denimo izplačilu plač in pokojnin javnim uslužbencem ter podpori ranljivim družinam. Gre za prvega od treh obrokov pomoči v skupni višini 400 milijonov evrov.

LUXEMBOURG - Cene življenjskih potrebščin v evrskem območju so se julija na medletni ravni zvišale za 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot junija, je v prvi oceni objavil evropski statistični urad Eurostat.

WASHINGTON - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je tudi na tokratnem zasedanju ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, ohranil na ravni od 5,25 do 5,50 odstotka.

RIM - Na griču Monte Mario je popoldne izbruhnil požar. Ogenj se hitro širi in ogroža več stavb, med njimi poslopje italijanske javne radiotelevizije Rai ter astronomski observatorij, ki so jih evakuirali. Zaradi požara je Rai prekinila oddajanje nekaterih programov.

ŠIBENIK/MAKARSKA - Požar v Tučepih pri Makarski, ki je že bil pod nadzorom gasilcev, se je na delu požarišča znova razplamtel, ogenj pa se je razširil na težko dostopen teren naravnega parka Biokovo. Požar je zanetil čebelar, ki je odvrgel žerjavico iz kadilnika. Gasilci se še vedno spopadajo tudi s požarom pri Skradinu blizu Šibenika.

NEW DELHI - Pod zemeljskimi plazovi v zvezni državi Kerala na jugu Indije je po podatkih lokalnih medijev umrlo najmanj 224 ljudi, večinoma delavcev na plantažah čaja in članov njihovih družin. Še vedno pogrešajo 225 ljudi, za katere se bojijo, da so ujeti pod nanosi blata in ruševinami. Njihovo iskanje ovirajo neprestani nalivi in močan veter.

LONDON - Nekdanji voditelj pri britanski medijski hiši BBC Huw Edwards je na sodišču priznal ustvarjanje eksplicitnih fotografij otrok. Enemu najbolj prepoznavnih obrazov britanske radiotelevizije grozi kazen do deset let zapora, vendar bi lahko odslužil zgolj pogojno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.

KARLSRUHE - V starosti 72 let je umrl mednarodno uveljavljeni nemški skladatelj Wolfgang Rihm. Njegov opus obsega več sto del ter velja za enega najpogosteje izvajanih sodobnih skladateljev v Evropi.