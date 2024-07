Pregled - šport, 30. 7. (torek)

Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bratislavi izgubili proti Slovanu z 0:5. V 3. krog teh kvalifikacij so se tako prebili Slovaki, ki so v Celju igrali 1:1. Slovenski državni prvak bo evropske boje nadaljeval v 3. krogu kvalifikacij evropske lige. S povratnikom na trenersko mesto Albertom Riero so morali Celjani v Bratislavi priznati premoč Slovanu. Ta je krila dobil po zgodnji izključitvi Damjana Vukliševića, kar je znal s kopico zadetkov izkoristiti za potrditev mesta v 3. krogu. Tam se bodo Slovaki merili z Apoelom Vida Belca, slovenski prvak pa bo igral v 3. krogu evropske lige, kjer ga čaka praška Sparta.

RADOMLJE - Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je pred nadaljevanjem sezone v Prvi ligi Telemach okrepil ekipo z novim napadalcem. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem zanje igral 26-letni Avstrijec Aleksandar Vučenović. Iz Kopra pa so sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Enejem Jeleničem, ki se seli v italijansko tretjo ligo k Novari.

LIVERPOOL - Angleški nogometni prvoligaš Everton je okrepil obrambo z irskim srednjim branilcem Jakom O'Brienom, so potrdili v klubu. Triindvajsetletnik je podpisal štiriletno pogodbo, po poročilih britanskih medijev je klub iz Liverpoola zanj francoskemu Lyonu odštel približno 20 milijonov evrov odškodnine. O'Brien, ki je junija debitiral v članski reprezentanci Irske, je peta poletna okrepitev Evertona, pred njim so v klub prišli Jack Harrison, Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye in Jesper Lindstroem.