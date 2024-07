Pregled - svet, 30. 7. (torek)

TEL AVIV - Izraelske sile so izvedle omejen zračni napad na libanonsko prestolnico Bejrut, katerega tarča je bil vodja proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, odgovoren za napad na nogometno igrišče na zasedeni Golanski planoti konec tedna, v katerem je umrlo 12 otrok. Izraelska vojska je že pred tem izvedla več raketnih napadov na položaje Hezbolaha v južnem Libanonu. Od tam pa je bilo na Izrael izstreljenih več raket, pri čemer je ena oseba umrla.

CARACAS - Protesti, ki so v Venezueli izbruhnili po sporni zmagi predsednika Nicolasa Madura na nedeljskih predsedniških volitvah, so doslej po podatkih nevladnih organizacij zahtevali najmanj šest smrtnih žrtev. Policija je aretirala več kot 700 ljudi, tudi enega vidnih predstavnikov opozicije. Vojska pa je obljubila zvestobo Maduru.

TEHERAN - Reformist Masud Pezeškian je prisegel kot deveti predsednik Irana. Slovesnosti ob prisegi se je udeležilo okoli 50 visokih političnih predstavnikov iz tujine, med drugim iz Gruzije, Armenije, Sirije in Egipta, pa tudi predstavniki libanonskega gibanja Hezbolah, jemenskih hutijevcev in palestinskega Islamskega džihada ter politični vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija.

BLACKPOOL - Za posledicami ponedeljkovega napada z nožem v angleškem obmorskem mestu Southport je umrla devetletna deklica, s čimer se je število žrtev - vse so deklice - povzpelo na tri, v kritičnem stanju pa je še vedno pet otrok in dva odrasla. 17-letni napadalec je skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta skušala zaščititi otroke med napadom. Motiv za napad za zdaj ni znan.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je na zaslišanju zavrnil pričanje v predhodni preiskavi korupcije v zvezi s posli svoje soproge Begone Gomez, kar mu v primeru preiskave družinskih članov omogoča španska zakonodaja. Sanchez, ki očitke na račun soproge zavrača kot del obrekovalne kampanje, je vložil tudi pritožbo proti sodniku, ki mu ni dopustil možnosti pisnega pričanja.

MINSK - Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pomilostil nemškega državljana, ki je bil konec junija na sojenju za zaprtimi vrati obsojen na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma. Nemec je minuli teden na beloruski televiziji prosil za pomilostitev ter izrazil obžalovanje za svoja dejanja.

KARLSRUHE - Nemško ustavno sodišče je odločilo, da je del reforme volilne zakonodaje, ki odpravlja klavzulo, ki strankam omogoča vstop v spodnji dom parlamenta tudi, če na volitvah na nacionalni ravni niso prejele pet odstotkov glasov, neustaven. Reforma, za katero se zavzema vladajoča koalicija, sicer omejuje tudi število poslancev bundestaga.

DES MOINES - V ameriški zvezni državi Iowa je v ponedeljek začel veljati zakon o prepovedi splava po šestem tednu nosečnosti, razen za primere posilstva ali incesta ter ogroženosti zdravja in življenja nosečnice ali kadar ima plod tako velike nepravilnosti, da bi se otrok rodil mrtev. Od ukinitve pravice do splava v ZDA leta 2022 je strožje standarde za umetno prekinitev nosečnosti uvedlo 22 ameriških zveznih držav.

DUNAJ - Na mejah EU pogosto prihaja do kršitev temeljnih pravic prebežnikov, nacionalni pristojni organi pa primerov ne preiskujejo ali pa to počnejo pomanjkljivo, je poročilu opozorila Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Tako unijo kot države članice je pozvala, naj ukrepajo in zagotovijo temeljite in poštene preiskave.

BRUSELJ - Veljati je začela revidirana uredba o živem srebru, ki bo v EU odpravila še zadnje načine namerne uporabe te strupene snovi. Z novimi pravili bosta tako od prihodnjega leta prepovedana uporaba in izvoz zobnega amalgama.

BRUSELJ - Veljati je začela nova direktiva EU o t. i. pravici potrošnikov do popravila, ki proizvajalce obvezuje k popravilu, potrošnike pa spodbuja, da s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov. Države članice unije morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do julija 2026.

LUXEMBOURG - Bruto domači proizvod (BDP) v območju evra in EU se je v prvem četrtletju na četrtletni ravni po sezonsko prilagojenih podatkih okrepil za 0,3 odstotka, kaže prva ocena evropskega statističnega urada Eurostat. V primerjavi z enakim obdobjem lani je območje evra doseglo 0,6-odstotno rast, EU pa 0,7-odstotno.

BANGALORE - Zemeljski plazovi v državi Kerala na jugu Indije, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, so terjali najmanj 106 smrtnih žrtev. Več sto ljudi bi lahko bilo ujetih pod nanosi zemlje in blata. Ljudi so plazovi presenetili med spanjem, pri reševanju sodeluje tudi vojska.

ŠIBENIK/SPLIT/SKOPJE/ATENE/TIRANA - Več držav na Balkanu se sooča z gozdnimi požari. Na območju Skradina pri Šibeniku je požar izbruhnil zjutraj in še ni pod nadzorom, ogrožene so tudi hiše. V požaru blizu Splita je bil poškodovan gasilec. V enem od požarov v Severni Makedoniji je v ponedeljek umrl moški. Zaradi požara na drugem največjem grškem otoku Evboja so evakuirali prebivalce več krajev, v Albaniji pa požar ogroža obalno mesto Shengjin.

NEW DELHI - Na 46. zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino so na Unescov seznam svetovne dediščine med drugim vpisali grad Schwerin v Nemčiji, antična cesta Via Appia v Italiji, vas Um al Džimal v Jordaniji in Japonski rudniki na otoku Sado.