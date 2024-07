V Občini Zreče se začenja gradnja optičnega omrežja Rune

Zreče, 26. julija - V občini Zreče začenjajo gradnjo širokopasovnega optičnega omrežja Rune, ki bo več kot 1600 uporabnikom v občini omogočilo dostop do internetne povezave z visoko hitrostjo. Kot so sporočili iz podjetja Rune Enia, bo predvidoma v začetku septembra v Zrečah vzpostavljeno vozlišče, ki bo zagotavljalo optične signale za zreško in del vojniške občine.