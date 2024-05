Stekel projekt gradnje optičnega omrežja Rune na Celjskem in v delu Zasavja

Ljubljana/Celje/Hrastnik, 20. maja - S postavitvijo vozlišča za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom je nedavno na terenu stekel projekt gradnje širokopasovnega optičnega omrežja Rune v delih občin Laško, Hrastnik, Celje, Radeče, Štore in Žalec. Polaganje omrežja bo potekalo v prihodnjih tednih in mesecih, so sporočili iz družbe Rune Enia, ki izvaja projekt Rune v Sloveniji.