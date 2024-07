Pregled - šport, 25. 7. (četrtek)

PARIZ - Slovenske olimpijske nastope v Parizu so že dan pred odprtjem iger začele rokometašice. Slovenska ženska reprezentanca je v svojem premiernem olimpijskem dvoboju danes v skupini A izgubila z Dansko z 19:27 (11:14). Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo ob 11. uri, ko se bodo pomerile z Južno Korejo.

PARIZ - Na olimpijskih igrah so se končale kvalifikacije lokostrelcev v disciplini ukrivljeni lok v posamični konkurenci. Nastopila sta dva Slovenca. Žiga Ravnikar si je z 31. mestom kvalifikacij v prvem krogu izločilnih bojev prihodnjo sredo zagotovil obračun z Italijanom Federicom Musolesijem. Žana Pintarič je bila 46., njena tekmica bo Brazilka Ana Luiza Caetano.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige premagali romunsko Universitateao Craiovo z 2:0 (0:0). Za zmago sta zadela Jan Repas in Arnel Jakupović. Povratna tekma bo 1. avgusta v Romuniji.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma premagali ukrajinski Žitomir z 2:0 (0:0). Olimpija je zmagala z goloma Raula Florucza in Dioga Pinta. Povratna tekma bo 1. avgusta v poljskih Glivicah.

MOSTAR - Nogometaši Brava so v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh premagali bosanski Zrinjski z 1:0 (1:0). Nogometaši Brava so z zmago začeli v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Potem ko so v Ljubljani sprva proti Connah's Quay Nomads izgubili z 0:1, so nato v Walesu slavili z 2:0 in si priigrali napredovanje. Njihov naslednji tekmec je bosanski Zrinjski iz Mostarja, ki v prvem krogu še ni rabil nastopiti, tokrat pa je moral po golu Matica Ivanška priznati premoč slovenskemu tekmecu. Povratna tekma bo 1. avgusta v Ljubljani.

PARIZ - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na jutranji matineji visoko izgubila proti Dankam z 19:27. V skupini A sta bili še dve tekmi uvodnega kroga: Južna Koreja je presenetila Nemčijo in zmagala s 23:22, Švedska pa je v severnjaškem obračunu premagala Norveško z 32:28. V skupini B so Nizozemke z manjšimi težavami ugnale Angolke s 34:31, Brazilke so zanesljivo ugnale Španke z 29:18, Francozinje pa z rutinsko predstavo Madžarke z 31:28.

PARIZ - Na olimpijskih igrah so še pred petkovo uradno uvodno slovesnostjo levji delež tekmovanja opravili moški v turnirju ragbija 7. Danes so končali s skupinskim delom in odigrali tudi prve izločilne tekme po katerih sta znana polfinalna para Južna Afrika - Francija ter Fidži - Avstralija.

PARIZ - Še pred petkovo uvodno slovesnostjo olimpijskih iger v Parizu so po moških nogometni olimpijski turnir danes začele tudi ženske. Do prvih zmag so prišle nogometašice Kanade, Španije, Nemčije, Brazilije, Francije in ZDA.

PARIZ - Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina ne bo nastopila na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Zmagovalka Wimbledona 2022 ni navedla razloga za odpoved tekmovanja, na olimpijskem turnirju bi morala nastopiti v posamični konkurenci ter v igri mešanih parov z rojakom Aleksandrom Bublikom. V sredo se je olimpijskemu nastopu v francoski prestolnici zavoljo vnetja mandljev odpovedal prvi igralec na svetu iz Italije Jannik Sinner. Danes je odstopil tudi Danec Holger Rune zaradi poškodbe zapestja, Britanec Andy Murray pa je sporočil, da bo nastopil le v konkurenci dvojic.

PRAGA - Poljski teniški igralki Magdalena Frech in Magda Linette sta se uvrstili v veliki finale turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 245.437 evrov. Čehinja Laura Samsonova je polfinalni dvoboj proti Frech predala pri zaostanku 6:3, 0:6, 2:4 v tretjem nizu, Linette pa je bila boljša od še ene domače igralke, Linde Noskove s 6:3, 3:6 in 7:6 (2).

IASI - Ruski teniški igralki Mira Andrejeva in Elina Avanesijan sta finalistki turnirja WTA v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 232.244 evrov. Prvopostavljena Andrejeva je v polfinalu premagala Srbkinjo Olgo Danilović s 3:6, 6:3 in 7:6 (1), petopostavljena Avanesijan pa Francozinjo Chloe Paquet s 6:2 in 6:3.

NEW YORK - Severnoameriška profesionalna košarkarska liga NBA je v sredo podpisala 76 milijard dolarjev (70,1 milijarde evrov) vredno pogodbo o medijskih pravicah v ZDA s podjetji Walt Disney Company, NBCUniversal in Amazon. Zaveza zajema enajst let, od sezone 2025 do 2036, je vodstvo lige NBA zapisalo v sporočilu za javnost.