Pregled - svet, 25. 7. (četrtek)

WASHINGTON/GAZA - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo četrtič v svoji politični karieri nagovoril oba domova ameriškega kongresa. V Washingtonu ga je večina poslancev obeh strank sprejela z aplavzom, medtem ko je pred stavbo več tisoč ljudi zahtevalo njegovo aretacijo in konec vojne v Gazi. Netanjahu se je v govoru zahvalil ZDA, ker stojijo ob Izraelu. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je Netanjahujev govor označilo za zavajajočega.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v televizijskem nagovoru Američanom povedal, da je obramba demokracije pomembnejša od naslovov in osebnih ambicij. Zato se je odločil za odstop od predsedniške kampanje in predajo štafete mlajšim generacijam.

BRUSELJ - Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je državam članicam poslala pismo, v katerem jih je pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke za položaj v njeni prihodnji komisiji. Časa za odgovor imajo do 30. avgusta, so sporočili s komisije. Von der Leyen namerava pogovore s komisarskimi kandidati začeti že sredi prihodnjega meseca.

ZAGREB/PODGORICA - Hrvaška je predsednika črnogorskega parlamenta Andrija Mandića, podpredsednika vlade Aleksa Bečića in Milana Kneževića, ki so vsi voditelji strank v nedavno preoblikovani vladi, zaradi "krhanja dobrososedskih odnosov" razglasila za nezaželene osebe. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je pojasnil, da je za to odločitvijo resolucija o genocidu v Jasenovcu, ki so jo junija sprejeli v Podgorici. Črnogorski politiki so izrazili presenečenje nad odločitvijo Zagreba. Črnogorska opozicija je odločitev Zagreba izkoristila za ponovno kritiko vlade.

KOEBENHAVN - Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo, da v državah EU v zadnjem desetletju ni bil storjen napredek na področju zmanjšanja pitja alkohola, so opozorili z regionalnega sedeža organizacije v Koebenhavnu. Evropejci tako še naprej spijejo največ alkohola na svetu. Samo v evropski regiji zaradi alkohola letno umre skoraj 800.000 ljudi, kar predstavlja devet odstotkov vseh smrti v teh državah.

VIANGCHAN - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in kitajski kolega Wang Yi sta se danes sestala ob robu zasedanja Združenja držav jugovzhodne Azije v Laosu. Razpravljala sta predvsem o implementaciji nove varnostne arhitekture v Evraziji, pri čemer je Lavrov opozoril, da nekatere države namerno ogrožajo varnost in stabilnost azijsko-pacifiške regije.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je v mestu Han Junis našla trupla petih Izraelcev, med katerimi sta dva vojaka. Vsi so bili ubiti med napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, njihova trupla pa so nato palestinski borci prepeljali v Gazo. Izraelski obrambni minister Joav Galant je pohvalil operacijo vojakov v Han Junisu in zatrdil, da si bo vojska še naprej prizadevala za vrnitev vseh zajetih talcev, proti Hamasu pa se bo borila vse do njegovega poraza. V Gazi naj bi bilo še 111 talcev, od tega jih je 39 umrlo.

WASHINGTON - Ameriška gospodarska rast je v drugem četrtletju po prvi oceni ministrstva za trgovino dobila močan pospešek. BDP je na letno prilagojeni ravni zabeležil 2,8-odstotno rast, potem ko je v prvih treh mesecih po zadnji oceni rasel po 1,4-odstotni stopnji. Podatek je presegel pričakovanja analitikov.

BRUSELJ - Belgijska policija je aretirala sedem ljudi, ki so osumljeni, da so pripravljali teroristični napad. V okviru obsežne operacije so policisti izvedli racije po vsej državi.

MANILA/TAIPEI - Tajfun Gaemi, ki je v preteklih dneh na Filipinih terjal 21 smrtnih žrtev, je opustošil še Tajvan. Na posnetkih z otoka je videti uničene ceste, podrta drevesa in poplave. Po navedbah oblasti so zemeljski plazovi in druge nesreče terjale najmanj pet smrtnih žrtev, še 531 ljudi je bilo ranjenih. Tajfun je danes dosegel tudi jugovzhodno obalo Kitajske.

NEW YORK - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je pozval oblasti v Bangladešu, naj razkrijejo vse podrobnosti ukrepanja med protesti, ki so se sprevrgli v nasilje in terjali najmanj 193 smrtnih žrtev, med njimi tudi več policistov. Znova je pozval še k nepristranski in transparentni preiskavi.

MOSKVA - Ruska in kitajska bombnika so v sredo izvedli skupno patruljo nad Beringovim morjem, so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi. Da so z letali prestregli štiri tuje bombnike v bližini Aljaske, so pred tem sporočili iz kanadsko-ameriškega zračnega poveljstva. Iz Pekinga so danes sporočili, da kitajsko-ruske dejavnosti "niso usmerjene proti tretji stranki" in da "nimajo zveze s trenutnimi mednarodnimi in regionalnimi razmerami".

ADIS ABEBA - Predstavniki Združenih narodov so opozorili, da bi lahko bilo število smrtnih žrtev zemeljskega plazu v Etiopiji, ki se je sprožil v ponedeljek, tudi do dvakrat višje od trenutno potrjenega števila smrti. Po najnovejših podatkih je zaradi plazu v kraju Gofa umrlo najmanj 257 ljudi.

ZAGREB - Hrvaška vlada je v skladu z napovedjo na seji sprejela odločitev o povišanju plač državnim funkcionarjem. Osnovo plačo jim je povišala za 83,45 odstotka na 947,18 evra bruto, predsednikom republike, vlade in sabora pa za okoli 70 odstotkov. Višje plače bodo prejeli že z julijsko plačo.

RABAT - Vročinski val, ki je v teh dneh zajel večji del Maroka, je v 24 urah na širšem območju celinskega mesta Beni Melal terjal najmanj 21 smrtnih žrtev. Temperature so se ponekod povzpele tudi do 48 stopinj Celzija.