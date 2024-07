Pregled - šport, 24. 7. (sreda)

LJUBLJANA/PARIZ - Kapetanka rokometne reprezentance Ana Gros in zlati olimpijski kanuist Benjamin Savšek bosta zastavonoši na petkovem odprtju olimpijskih iger v Parizu, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Izbranca bosta 26. julija na paradi narodov na reki Seni vihtela slovensko zastavo in s tem predstavljala tudi 90-člansko ekipo športnikov.

CELJE - Nogometaši Celja so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij lige prvakov igrali neodločeno 1:1 (1:1) s Slovanom Bratislavo. Povratna tekma bo 30. julija na Slovaškem.

PARIZ - Zimske olimpijske igre leta 2030 bodo potekale v francoskih Alpah. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je Franciji po pričakovanjih na generalni skupščini pred začetkom poletnih OI v Parizu dodelil organizacijo zimskih, vendar pod pogojem, da francoska vlada in regionalne oblasti zagotovijo finančna in organizacijska jamstva.

PARIZ - Potem ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) Franciji po pričakovanjih na generalni skupščini pred začetkom poletnih OI v Parizu dodelil organizacijo zimskih v francoskih Alpah leta 2030, je štiri leta pozneje organizacijo zaupal Salt Lake Cityju. Smučarsko središče v ameriški zvezni državi Utah je igre gostilo že leta 2002.

LJUBLJANA - Prvi dvojni zmagovalec kolesarskih dirk po Italiji in Franciji v isti sezoni po 26 letih Tadej Pogačar je na sprejemu v Ljubljani danes skupaj z navijači proslavil obe zmagi. Ob tem je ponovil, da trojček zmag na vseh tritedenskih dirkah še ni v njegovih načrtih, bo pa naskakoval zmago na letošnjem svetovnem prvenstvu.

LJUBLJANA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je danes odpravila na pot v Pariz, kjer bo zgodovinsko prvič nastopila na olimpijskih igrah. Pred odhodom so slovenski odbojkarji v Ljubljani izpostavili navdušenje pred premiernim nastopom na igrah, a pomembnejši je bil tekmovalni vidik in želja po dobri uvrstitvi.

SAINT-ETIENNE - Uvodna tekma nogometnega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu je postregla s pravo dramo in kaosom. Sprva se je zdelo, da se je tekma v Saint-Etiennu med Argentino in Marokom končala z neodločenim izidom 2:2, nato pa so po dveh urah čakanja zaradi vdora navijačev sodniki gol razveljavili, Maročani pa so prišli do senzacionalne zmage z 2:1 (1:0).

RIM - Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, prvi na svetovni jakostni lestvici ATP, je sporočil, da bo moral izpustiti olimpijske igre v Parizu, ker ima vnetja mandljev. "Žalosten vas obveščam, da se žal ne bom mogel udeležiti OI v Parizu," je prek družbenih omrežij X in Instagram sporočil 22-letni zmagovalec OP Avstralije.