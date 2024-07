Pregled - svet, 24. 7. (sreda)

GAZA/JERUZALEM - V mestu Han Junis na jugu Gaze je bilo ubitih najmanj 129 Palestincev, še na stotine pa ranjenih, odkar je izraelska vojska v ponedeljek neposredno po pozivu k evakuaciji tam sprožila silovite napade. Nasilje nad Palestinci se nadaljuje tudi na zasedenem Zahodnem bregu, v operacijah izraelske vojske so bile ubite najmanj tri osebe. Za dodatno razburjenje med Palestinci pa tudi Izraelci je medtem poskrbel izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je dejal, da je molil na Tempeljskem griču, kar je Judom prepovedano.

BRUSELJ - Iz Egipta so v Španijo v okviru prve zdravstvene evakuacije Palestincev, ki jo je usklajevala EU, prepeljali 16 palestinskih otrok in njihovih družinskih članov. Evropski komisar Janez Lenarčič je poudaril, da so zdravstvene evakuacije ključne v času, ko so bolnišnice v Gazi preobremenjene, dostop do zdravstvenega varstva pa je močno oviran. EU je za zadeve, povezane s zdravjem na območju Gaze, letos namenila 23 odstotkov svojega humanitarnega proračuna oz. 32,5 milijona evrov.

BRUSELJ - EU je bolje pripravljena za odzivanje na izzive na področju vladavine prava, je ob objavi petega letnega poročila o stanju vladavine prava v uniji ocenila Evropska komisija. Ugotavlja sicer, da na področju neodvisnosti sodstva ostajajo določene sistemske skrbi, v več članicah pa skrbi ostajajo tudi v povezavi z neodvisnostjo javnih medijev. V letošnjem poročilu je Bruselj prvič ocenil tudi stanje vladavine prava v štirih državah kandidatkah za članstvo v EU. Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Albanija so po navedbah komisije sprejele določene ukrepe za okrepitev neodvisnosti sodstva in boja proti korupciji, a to še ni dovolj.

MILWAUKEE - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v torek na svojem prvem predvolilnem dogodku, odkar ji je Joe Biden zaupal kandidaturo za predsednico ZDA, navdušila okrog 3000 privržencev v dvorani srednje šole v Milwaukeeju. Novembrske volitve je predstavila kot izbiro med nekdanjo tožilko in obsojenim zločincem. 59-letnica je zatrdila, da gre za boj za svetlo prihodnost za vse Američane.

PEKING/KIJEV - Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sta se na srečanju zavzela za mir v Ukrajini. Wang je ob tem izrazil pripravljenost Pekinga, da še naprej igra konstruktivno vlogo za dosego prekinitve ognja in morebitnih mirovnih pogovorih. Napovedal je tudi nadaljnjo humanitarno pomoč Ukrajini. Ruski napadi so medtem po vsej Ukrajini znova terjali več smrtnih žrtev, več ljudi je ranjenih. Ruske sile so napadle tudi pristanišče Izmail na Donavi v regiji Odesa ob meji z Romunijo.

PARIZ - Lakota je v letu 2023 prizadela 733 milijonov ljudi oziroma devet odstotkov svetovnega prebivalstva, so v novem poročilu zapisale agencije Združenih narodov. Za lakoto v povprečju trpi vsak peti prebivalec Afrike, v svetovnem merilu pa vsaka enajsta oseba. Razširjenosti lakote so v letu 2023 najbolj botrovali vojni konflikti, podnebne spremembe in inflacija. Ti dejavniki so tudi osrednji razlogi za prehrambeno neenakost in slabšo kakovost hrane v predelih sveta, ki so gospodarsko deprivilegirani.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz iz vrst socialnih demokratov (SPD) je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za nov mandat, čeprav njegova vladna koalicija med prebivalci Nemčije ne uživa ravno visoke priljubljenosti. Nemška vlada je pred tem potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 28. septembra 2025.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek sporočil, da si bo za imenovanje novega predsednika vlade vzel čas do sredine avgusta, ko se bodo končale olimpijske igre v Parizu. Levo zavezništvo je tik pred tem sporočilo, da so se dogovorili o kandidatki za premierko.

DARUVAR - V Daruvarju je dan žalovanja po ponedeljkovem napadu v domu za starejše, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, toliko je bilo tudi ranjenih. V slavonskem mestu so zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga, kulturne in zabavne prireditve pa so odpovedane. Eden od ranjenih, ki je na zdravljenju v bolnišnici v Pakracu, je v smrtni nevarnosti. Moški je po navedbah policije v zvezi z napadom osumljen enajstih kaznivih dejanj. Preiskovalni sodnik županijskega sodišča je na zahtevo okrožnega državnega tožilstva v Bjelovarju zanj odredil 30-dnevni preiskovalni pripor. Grozi mu do 50 let zapora.

MANILA/TAIPEI/PEKING - Tajfun Gaemi, ki je divjal po Filipinih in sprožil poplave, v hribovitih predelih otočja pa zemeljske plazove, je terjal 16 smrtnih žrtev in je že dosegel Tajvan, kjer je terjal prve žrtve. Tam so v pričakovanju tajfuna zaprli šole in borzo. Huda neurja v četrtek pričakujejo tudi v dveh kitajskih provincah.

BRUSELJ - Člani skrajno desne politične skupine Domoljubi za Evropo ne bodo zasedali nobenega od vodilnih položajev v odborih Evropskega parlamenta, saj so jim to na torkovih ustanovnih sejah odborov sredinske stranke preprečile. Od skupno 20 odborov in štirih pododborov jih bodo sicer člani desnosredinske skupine Evropske ljudske stranke vodili osem, člani socialistov in demokratov pet, liberalci in Zeleni po tri, Levica pa dva.

BERLIN - V Nemčiji so prepovedali Islamski center Hamburg (IZH) in z njim povezane organizacije zaradi skrajnih stališč in povezav z Iranom. IZH velja za pomemben propagandni center iranskih oblasti v Evropi. Davi so izvedli številne racije v prostorih centra in drugih stavbah v več zveznih deželah. Teheran je po prepovedi nemškega veleposlanika v Iranu poklical na pogovor. Iransko ministrstvo za zunanje zadeve je prepoved centra označilo za "sovražno akcijo" in zapisalo, da je prepoved "v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami".

KATMANDU - V Nepalu je med vzletom strmoglavilo in zagorelo potniško letalo z 19 ljudmi na krovu. Nesrečo je preživel le pilot, je sporočila nepalska policija. Na letalu sta bila dva člana posadke in 17 tehnikov, namenjeno pa je bilo v mesto Pokhara, kjer naj bi popravili drugo letalo.

PARIZ - Po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus je 22. julij nov najbolj vroč dan v zgodovini, potem ko so klimatologi izmerili, da je bilo svetovno povprečje temperature zraka v ponedeljek 17,15 stopinje Celzija, oziroma 0,06 stopinje Celzija več kot 21. julija, ki je pred tem veljal za rekordnega.

WASHINGTON - Demokratski senator iz New Jerseyja Robert Menendez, ki je bil minuli teden obsojen zaradi korupcije, se je po več mesecih zavračanja pozivov k odstopu vendarle odločil za ta korak, je sporočil guverner zvezne države New Jersey Phil Murphy. 70-letni senator namerava uradno odstopiti 20. avgusta.