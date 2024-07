Pregled - šport, 23. 7. (torek)

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na Instagramu zapisal, da si bo po zmagoslavju na dirki po Franciji privoščil počitek, nato pa začel priprave za svetovno prvenstvo, ki bo med 21. in 29. septembrom v Zürichu. V sredo se bo predstavil svojim privržencem na Kongresnem trgu v Ljubljani in Komendi. Petindvajsetletni kolesar s Klanca pri Komendi je zavoljo preutrujenosti odpovedal nastop na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

MONTREUX - Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po zmagi na dirki po Franciji še naprej prepričljivo vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Na njej ima zdaj tako rekordno število točk kot tudi prednost pred zasledovalci. Petindvajsetletni slovenski as je vodilni na lestvici nepretrgoma vse od 28. septembra 2021, od takrat pa je nanizal 148 zaporednih tednov na vrhu. Skupaj v karieri že 158 in je tudi v tem pogledu na večnem seznamu daleč pred tekmeci.

PARIZ - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Parizu izgubila proti Franciji s 30:39 (14:20). V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli. Dean Bombač, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Borut Mačkovšek so dosegli po tri, Matej Gaber in Nejc Cehte po dva, Blaž Janc, Nik Henigman, Blaž Blagotinšek, Domen Novak, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen pa po en gol.

TAIPEI - Slovenska atletinja Iris Breganski, ki je na svetovnem prvenstvu gluhih na Tajvanu osvojila srebrno kolajno v mnogoboju, je temu dosežku zadnji dan SP dodala še peto mesto v skoku v višino (167 cm). Tadej Enci je v teku na 400 metrov z ovirami prišel v finale, kjer je s časom 57,75 prav tako zasedel končno peto mesto. Prihodnje leto bodo tudi slovenski atleti tekmovali na olimpijadi gluhih v Tokiu.

PARIZ - Košarkar Dennis Schröder in judoistka Anna-Maria Wagner bosta zastavonoši Nemčije na petkovem odprtju poletnih olimpijskih iger v Parizu, je sporočil nemški olimpijski komite. Schröder, lanski svetovni prvak na zaključnem turnirju na Japonskem, Indoneziji in Filipinih, ter dvakratna svetovna prvakinja Wagner sta prejela največ točk na glasovanju med navijači in člani nemške olimpijske odprave v francoski prestolnici.

LONDON - Britanski teniški igralec Andy Murray je danes sporočil pričakovano odločitev, da se bo po poletnih olimpijskih igrah tekmovalno upokojil. Letošnji olimpijski turnir v Parizu bo njegov "zadnji v karieri", je po poročanju tujih tiskovnih agencije, med njimi nemška dpa in francoska AFP, napovedal Murray. Sedemintridesetletni Škot namerava v Parizu zaigrati med posamezniki in dvojicami, kar bodo njegove pete OI.

DALLAS - Pri Dallas Mavericks so za prihodnjo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA pripeljali znan obraz. Enaintridesetletni Spencer Dinwiddie se je namreč s teksaško zasedbo dogovoril za enoletno pogodbo, poroča Athletic. Dinwiddie je preteklo sezono preživel pri Brooklyn Nets in LA Lakers, zdaj pa se bo znova pridružil ekipi, ki ji je leta 2022 pomagal priti do finala zahodne konference.