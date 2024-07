Pregled - svet, 23. 7. (torek)

NEW YORK - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek zagotovila, da se je pripravljena pomeriti z Donaldom Trumpom na volitvah in zmagati. Harris je do ponedeljka zvečer prejela zadostno podporo delegatov in je praktično že postala predsedniška kandidatka demokratov. Njihovi delegati bi o končni izbiri kandidata za novembrske volitve lahko glasovali že prihodnji teden in ne šele na konvenciji, ki bo potekala v Chicagu od 19. do 22. avgusta. Proces izbire naj bi bil končan nekje do 7. avgusta. Odprto ostaja le še vprašanje, koga si bo Harris izbrala za svojega podpredsedniškega kandidata.

WASHINGTON - Direktorica tajne službe ZDA Kimberly Cheatle je odstopila s položaja, ker agencija ni uspela preprečiti poskusa atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Aktualni predsednik Joe Biden se ji je zahvalil za opravljeno delo in zagotovil, da bo neodvisna preiskava prišla do dna dogodkom 13. julija. S tem namenom so tudi republikanci in demokrati v kongresu napovedali oblikovanje posebne delovne skupine.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden bo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki se mudi na obisku v ZDA, v nasprotju s prvotnimi načrti sprejel šele v četrtek. Biden namreč še okreva po covidu-19. Po napovedih izraelske strani bosta voditelja razpravljala predvsem o tem, kako doseči cilje Izraela v vojni v Gazi. Z izraelskim premierjem naj bi se ta teden ločeno sešla tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris.

GAZA - V napadih v mestu Han Junis na jugu območja Gaze, ki jih je izraelska vojska izvedla v ponedeljek po pozivu k evakuaciji civilistov, je bilo po najnovejših podatkih ubitih 70 ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze. Po pozivu k začasni evakuaciji delov mesta Han Junis, vključno s humanitarnim območjem Al Mavasi, je območje na jugu Gaze zapustilo več tisoč Palestincev. Izraelska vojska je več Palestincev ubila tudi na zasedenem Zahodnem bregu.

PEKING - Palestinska gibanja se strinjajo glede oblikovanja začasne vlade narodne sprave po koncu vojne v Gazi, je sporočil kitajski zunanji minister Wang Yi, ki je v Pekingu gostil predstavnike palestinskih organizacij, med njimi rivalskih gibanj Hamas in Fatah. Dogovor naj bi s podpisom pekinške deklaracije potrdilo 14 palestinskih gibanj, podpis je potrdil tudi predstavnik Hamasa. V Izraelu so dogovor med palestinskimi gibanji ostro obsodili.

PEKING - Ukrajina in Kitajska bi morali neposredno razpravljati o končanju vojne v Ukrajini in si izmenjati stališča, je ob prihodu v Peking dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Med obiskom, ki bo trajal do petka, se namerava sestati s kolegom Wang Yijem. Gre za prvi tovrsten obisk iz Kijeva po začetku vojne februarja 2022. Kitajska, ki z Moskvo vzdržuje redne stike, doslej še ni obsodila ruske invazije na Ukrajino in se skuša predstaviti kot nevtralna posrednica, ki bi lahko pomagala končati konflikt.

SEVASTOPOL - Ukrajinski droni so napadli trajekt v pristanišču Kavkaz v Kerški ožini ob polotoku Krim, ki leži približno 12 kilometrov od Kerškega mostu. V napadu je umrl najmanj en človek, pet ljudi je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so na zahodu Rusije in nad Krimom ponoči sestrelili 25 ukrajinskih dronov. Več brezpilotnikov je sestrelila tudi ukrajinska zračna obramba.

BJELOVAR/DARUVAR - Moškega, ki je v ponedeljek na severovzhodu Hrvaške v strelskem pohodu v domu za starejše ubil šest ljudi, so prepeljali v pripor, kjer ga čaka zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom. Hrvaška policija je medtem zaključila kriminalistično preiskavo incidenta in sporočila, da je osumljenec z napadom zagrešil enajst kaznivih dejanj. Gre za femicid, umor, štiri hude umore, tri poskuse hudih umorov in dva poskusa umora. V Daruvarju so zaradi napada za sredo razglasili dan žalovanja.

NEW YORK - Večina članic Varnostnega sveta ZN je v ponedeljek na zasedanju na temo dogajanja v Jemnu obsodila napad jemenskih hutijevcev z brezpilotnim letalnikom na Tel Aviv in obžalovala izraelske povračilne napade na cilje v Jemnu. Izraelska vojska je dan po napadu jemenskih upornikov v soboto napadla pristanišče Hodejda v Jemnu, kjer je umrlo devet ljudi. Slišati je bilo tudi pozive k spoštovanju mednarodnega prava, dialogu in diplomaciji.

NEW YORK - Edina dolgoročna rešitev za končanje konflikta v Siriji je politični proces pod vodstvom ZN, so v ponedeljek poudarili sodelujoči na zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju v Siriji. Ta ostaja razdeljena in je še vedno globoko v konfliktu, polna oboroženih skupin, teroristov in pripadnikov tujih oboroženih sil. Po vsej državi humanitarno pomoč potrebuje več kot 16 milijonov ljudi, od tega velika večina žensk in otrok.

PODGORICA - Stranki naslednici nekdanje proruske in prosrbske Demokratske fronte (DF) ter Bošnjaška stranka so v skladu z lanskoletnim koalicijskim sporazumom postale del vlade v Črni gori, potem ko je parlament podprl preoblikovano vlado. S tem je Črna gora dobila 32-člansko in doslej največjo vlado. Premier Milojko Spajić je v nagovoru poslancem ocenil, da ta vlada zagotavlja stabilnost in zrelost, saj kaže, da lahko skupaj živijo in delajo Srbi, Albanci, Bošnjaki in Črnogorci.

TALLINN - Prisegla je nova estonska desnosredinska koalicijska vlada pod vodstvom dosedanjega ministra za okolje Kristena Michala, teden dni po odstopu premierke Kaje Kallas, ki naj bi postala nova visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije. 49-letni Michal prihaja iz reformne stranke, enako kot Kallas, tudi novo vlado pa poleg njegove stranke sestavljajo še socialdemokrati in liberalna stranka Estonija 200.

SPLIT - Letališče v Splitu je bilo v ponedeljek zvečer tarča hekerskega napada. Direktor letališča je povedal, da si od takrat prizadevajo vzpostaviti delovanje informacijskega sistema, prešli pa so na star način dela in večjih zamud ni. Izpostavil je, da je šlo za resen napad in da so prejeli zahteve hekerjev.

ADIS ABEBA - Število smrtnih žrtev obsežnega zemeljskega plazu na jugu Etiopije se je povzpelo na 229. Domačini se skušajo z rokami in lopatami dokopati do ostalih pogrešanih. Gofa, kjer se je sprožil plaz, je od prestolnice Adis Abeba oddaljena približno 450 kilometrov. Z avtom pa pot traja okoli 10 ur. Gre za precej gorato in podeželsko območje, plazovi pa so pogosti.

NEAPELJ - V eni od sosesk v Neaplju na jugu Italije se je minulo noč porušil zunanji hodnik ene od večstanovanjskih stavb, pri čemer sta umrla 29-letni moški in 35-letna ženska, še 13 ljudi pa je bilo poškodovanih, med njimi sedem otrok. Zunanji hodnik v tretjem nadstropju stavbe v neapeljski četrti Scampia je ob zrušenju poškodoval tudi zunanja hodnika v prvem in drugem nadstropju. Zgradbo v soseski s socialnimi stanovanji so po incidentu evakuirali.