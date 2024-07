Air Tractor ob pristanku na plovcih ni utrpel hujših poškodb

Ljubljana/Portorož, 23. julija - Air Tractor, ki je v ponedeljek pri gašenju požara v okolici Ilirske Bistrice ob pristanku na letališču Portorož pristal na amfibijskem podvozju namesto na kolesih, ni utrpel hujših poškodb, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Letalski preiskovalec je ogled končal in sprostil letalo lastniku, pregled letala zdaj opravlja še uprava.