Država bogatejša za štiri air tractorje, slovenski piloti se še usposabljajo

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 12. julija - Po požaru, ki je leta 2022 opustošil goriški Kras, je Slovenija dobila lastno floto za gašenje iz zraka. Poleg dveh letal air tractor, ki lahko gasita že to sezono, sta v Slovenijo maja in junija prispeli še dve. Če izbruhne požar, so do 15. septembra zagotovljeni tudi trije tuji piloti, slovenski pa bodo lahko samostojno gasili prihodnje leto.