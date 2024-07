Pregled - svet, 21. 7. (nedelja)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je sporočil, da odstopa od kampanje za vnovično izvolitev na predsedniških volitvah 5. novembra, ter izrazil podporo svoji podpredsednici Kamali Harris. Bidnovo sporočilo je prišlo po vse večjih pritiskih članov demokratske stranke, naj se umakne, potem ko se je konec junija zelo slabo odrezal na televizijskem soočenju z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom. "Čeprav sem se nameraval potegovati za ponovno izvolitev, verjamem, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da odstopim in se do konca mandata osredotočim le na izvrševanje dolžnosti predsednika ZDA," je sporočil Biden. Vse do zdaj je vztrajal, da bo nadaljeval kampanjo, čeprav ga je vse več demokratov pozivalo, naj se umakne.

TEL AVIV - V sobotnem izraelskem napadu na jemensko pristanišče Hodejda ubitih najmanj šest ljudi, več kot 80 je ranjenih, so sporočili jemenski hutijevci. Po napadu na Hodejdo, ki je v rokah hutijevcev, je območje pristanišča zajel velik požar. Med ranjenimi je večina s hudimi opeklinami. Izraelska vojska je medtem prestregla raketo, izstreljeno z jemenskega ozemlja proti mestu Eilat.

GAZA - Zdravstveno ministrstvo v Gazi, ki je pod nadzorom gibanja Hamas, je danes sporočilo, da je bilo od začetka spopadov med Izraelom in Hamasom oktobra lani v Gazi ubitih 38.983 ljudi, ranjenih pa 89.727. Število vključuje 64 smrtnih žrtev v zadnjih 24 urah. Izraelska vojska, ki se zapleta tudi v druge spore v regiji, pa je začela pozivati na vojaško služenje tudi ultraortodoksne jude, ki so bili doslej izjema. Izdali so že tisoč takšnih pozivov. Kot je v četrtek napovedal obrambni minister Joav Galant, bodo do konca leta poslali obvestila o vpoklicu na služenje vojaškega roka približno 3000 ultraortodoksnim judom v starosti od 18 do 26 let.

TEL AVIV/SANA - V izraelskem zračnem napadu v Libanonu so bili v soboto po poročanju libanonskih državnih medijev lažje ranjeni trije civilisti. Napad so izvedli, potem ko sta gibanji Hezbolah in Hamas izstrelili več raket in dronov z eksplozivom na izraelske položaje. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je potrdilo, da je izstrelilo več deset raket katjuša na sever Izraela kot odgovor na napad na civiliste.

KIJEV - Rusija je petič v dveh tednih napadla Kijev z droni, vendar je ukrajinski sistem protizračne obrambe uničil vse izstrelke, preden so dosegli ukrajinsko glavno mesto. Žrtev ni bilo in ni poročil o morebitni večji škodi, je sporočil vodja vojaške uprave Kijeva. Iz severovzhodne in južne Ukrajine pa so soboto poročali o ruskih napadih z raketami in topništvom, pri čemer naj bi umrli najmanj trije ljudje. Ruske sile poročajo tudi o novih pridobitvah na vzhodu Ukrajine. Ruske sile trenutno po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zasedajo okoli petino ozemlja Ukrajine.

GRAND RAPIDS - Republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump je imel v soboto prvo predvolilno zborovanje po preživelem poskusu atentata. Kot je dejal navdušeni množici okoli 12.000 ljudi, je prestregel kroglo za demokracijo. Zatrdil je, da ni skrajnež. Na zborovanju v Michiganu, ki bo na volitvah ena od odločilnih držav, se je Trumpu pridružil tudi podpredsedniški kandidat J. D. Vance.

DAKA - Vrhovno sodišče v Bangladešu je omililo sporne kvote pri zaposlovanju v javnem sektorju, zaradi katerih državo pretresajo protesti, v katerih je umrlo več kot 100 ljudi. Sodišče je napotilo študentske protestnike nazaj v predavalnice. Študenti so to že zavrnili. Z odločitvijo vrhovnega sodišča bo za določene skupine rezerviranih le sedem odstotkov delovnih mest v javnem sektorju, od tega pet odstotkov za otroke vojnih veteranov, medtem ko jim je bilo prej namenjenih 30 odstotkov.

TORINO - Pred lokalom v Torinu je skupina domnevnih pripadnikov skrajno desne skupine Casa Pound napadla novinarja časnika La Stampa in ga poškodovala, da so ga morali oskrbeti v bolnišnici. Dogodek preiskuje specialna policija Digos. Številnim obsodbam dogodka se je pridružila tudi italijanska desničarska premierka Giorgia Meloni.