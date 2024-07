Pregled - šport, 21. 7. (nedelja)

NICA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke po Franciji. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je tretjič v karieri slavil na največji kolesarski dirki, potem ko je bil najboljši že v letih 2020 in 2021. Zadnjo etapo, vožnjo na čas od Monaca do Nice, je znova prepričljivo dobil in slavil šest etap na Touru. Pogačar je znova sedel na prestol kot kralj francoske pentlje, potem ko je moral v zadnjih dveh letih priznati premoč Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike). Danec je bil tokrat drugi, tretje mesto pa je osvojil Belgijec Remco Evenepoel.

PRAGA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v češkem Loketu. Po tretjem mestu v prvi vožnji je drugo dobil in v seštevku dirke za točko premagal svetovnega prvaka Španca Jorgeja Prada. Tretji v seštevku dirke je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je sicer dobil prvo vožnjo, na začetku druge pa padel in se nato prebijal v ospredje, a višje od četrtega mesta ni mogel. Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar je bil skupno 14. Gajser je spet nekoliko povečal naskok v SP, Pancer je 14.

GDYNIA - Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu v Gdynii na Poljskem. V finalu je izgubila proti branilcem naslova Francozom z 78:82. Za Slovenijo je to 12. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in šesta zadnje selekcije pred vstopom v člansko konkurenco.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 1. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 4:1 (2:0).

CELJE - Nogometaši Celja so v tekmi 1. kroga Prve lige Telemach premagali Bravo z 2:1 (0:1).

MARIBOR - Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan atletskega pokala Slovenije v Mariboru na prvi tekmi po skoraj dveh mesecih zaradi poškodbe s 4,50 m v skoku s palico potrdila odhod na olimpijske igre v Parizu. Tam bo tekmovala tudi Neja Filipič (Mass), ki je bila s 14,18 m tudi tretja v konkurenci atletov, skakali so namreč skupaj. Ekipno sta naslova osvojila ljubljanski Mass med atletinjami in novomeška Krka med atleti.

TALLINN - Ptujčan Kristjan Čeh, evropski prvak in svetovni podprvak, je v kraju Johvi v Estoniji, na svoji zadnji tekmi pred atletskimi boji na olimpijskih igrah v Parizu v metu diska zmagal s 66,57 metra.

NICA - Najboljša slovenska kolesarka na svetovni lestvici Urška Žigart bo tudi v prihodnji sezoni del svetovne serije. Iz ekipe Liv AlUla Jayco se bo preselila k AG Insurance-Soudalu, je potrdil šef ekipe Belgijec Patrick Lefevere.

BUDIMPEŠTA - Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 na Madžarskem. McLaren je dosegel dvojno zmago, saj je bil drugi njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris, tretji je bil Norrisov rojak Lewis Hamilton (Mercedes). Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), branilec naslova in vodilni v seštevku sezone, je bil šele peti.

RIGA - Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija po Latviji, osme preizkušnje svetovnega prvenstva. Drugo mesto je na prvem reliju na najvišji ravni v tej baltski državi za branilcem naslova osvojil njegov moštveni sotekmovalec Francoz Sebastien Ogier, ki je zaostal 39 sekund. Na tretje mesto se je v zadnji hitrostni preizkušnji dneva prebil Estonec Ott Tänak (Hyundai). Vodilni v skupni razvrstitvi, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), je bil osmi.

GLASGOW - Ameriški golfist Xander Schauffele je zmagovalec odprtega prvenstva Velike Britanije. To je njegov drugi naslov na največjih turnirjih po zmagi maja letos na prvenstvu PGA, hkrati pa odličen obet pred olimpijskim turnirjem v Parizu, kjer bo branil zlato medaljo iz Tokia.

BASTAD - Najboljši teniški igralec na pesku v zadnjih desetletjih Španec Rafael Nadal je izgubil finale zadnjega pripravljalnega turnirja pred olimpijskimi igrami. V Bastadu na Švedskem ga je 777 dni po zadnjem nastopu v finalu na odprtem prvenstvu Francije 2022 premagal Portugalec Nuno Borges s 6:3 in 6:2.

HAMBURG - Dvajsetletni Francoz Arthur Fils je z naslovom na turnirju serije ATP 500 v Hamburgu dosegel največji uspeh v karieri. V finalu je premagal branilca naslova in olimpijskega prvaka iz Tokia Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 3:6 in 7:6 (1).

BUDIMPEŠTA - Ruska teniška igralka Diana Shnaider nadaljuje z odličnimi predstavami v 2024. V Budimpešti je v tretjem finalu letos prišla do tretjega naslova. S 6:4 in 6:4 je premagala Belorusinjo Aleksandro Sasnovič.