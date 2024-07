Pregled - šport, 20. 7. (sobota)

NICA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec 20. etape dirke po Franciji. Na 132,8 km dolgi trasi od Nice do vrha prelaza Couillole tokrat ni napadel od daleč, največ moči pa je prihranil v sprintu in premagal Danca Jonasa Vingegaarda. Pogačarja do tretje skupne zmage na Touru loči le še nedeljski kronometer. V skupnem seštevku ima Pogačar etapo pred koncem še naprej neulovljivo prednost 5:14 minute pred Vingegaardom in 8:04 pred tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 1. krogu Prve lige Telemach premagali Nafto 1903 z 1:0 (0:0). V Domžalah je Kalcer Radomelje izgubil proti Kopru z 0:1 (0:0).

VARŠAVA - Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva na Poljskem. V polfinalu je bila prepričljivo boljša od Belgije z 91:79, v finalu v nedeljo ob 20.30 pa se bo srečala s Francijo, ki je v drugem polfinalu premagala Grčijo z 69:57.

MARIBOR - Po prvem dnevu atletskega pokala Slovenije v Mariboru v ženski konkurenci vodi ljubljanski Mass, v moški pa Krka iz Novega mesta. Edina udeleženka prihajajočih olimpijskih iger, ki je nastopila prvi dan pokala na stadionu Poljane, je bila Anita Horvat, ki je zmagala v teku na 1500 metrov s časom 4:23,63. V nedeljo bo nastopila še na 800 metrov, tek na tej razdalji jo čaka tudi v Parizu. Na 100 metrov sta zmagala z 10,50 sekunde Anej Čurin Praprotnik in Maja Mihalinec Zidar z 11,97, na 110 metrov z ovirami pa Filip Jakob Demšar s časom 13,90. V teku 400 metrov je bil najboljši s 46,26 ponovno Rok Ferlan. Tekma, ki kot zadnja v sezoni šteje za slovensko mednarodno ligo Telekoma Slovenije, se bo končala v nedeljo.

GLASGOW - Američan Billy Horschel vodi po treh dneh zadnjega letošnjega majorja v golfu, odprtega prvenstva Velike Britanije na igrišču Royal Troon na Škotskem. Pred skupino šestih igralcev ima zgolj en udarec prednosti.

LONDON - Petindvajsetletni slovenski napadalec Žan Celar, ki je za slovensko nogometno reprezentanco odigral 13 tekem, se je iz Lugana preselil v London, k ekipi Queens Park Rangers. Ta igra v angleški drugi ligi in je objavila prestop. Za prejšnjo švicarsko ekipo je od leta 2021 na 95 tekmah dosegel 40 zadetkov.

BRIANCON - Slovenska športna plezalka Rosa Rekar je bila na tekmi svetovnega pokala v francoskem Brianconu četrta v težavnosti, prišla je do oprimka 41+. S tem je za en oprimek zaostala za tretjeuvrščeno Matteo Pötzi iz Avstrije, 42+. Zmagala je Japonka Mei Kotake, 49+, pred Italijanko Lauro Rogoro, 45,.