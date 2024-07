Pregled - svet, 20. 7. (sobota)

SANA/TEL AVIV - Izrael je izvedel zračne napade na jemensko pristanišče Hodejda, so potrdili predstavniki jemenskih hutijevcev in izraelskih oblasti. Po besedah izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta je šlo za maščevanje za napad z brezpilotnikom na Tel Aviv, ki so ga v petek izvedli jemenski uporniki. Galant je ob tem posvaril vse izraelske sovražnike v regiji, da jim v primeru napadov na Izrael grozi enaka usoda.

GAZA - V izraelskih napadih v Gazi je bilo skupno ubitih najmanj 30 Palestincev. Ministrstvo za zdravje v Gazi je medtem navedlo, da je bilo v obdobju 24 ur ubitih 37 ljudi, še 54 pa ranjenih. Med ubitimi je tudi lokalni novinar. Napadi se še naprej vrstijo po celotnem območju Gaze, izraelska vojska je medtem s tanki prodirala globlje v mesto Rafa na jugu palestinske enklave.

AUSTIN - Potem ko je bil svet v petek priča enemu največjih informacijskih zlomov v zadnjih letih, ki je prizadel letalske družbe, podjetja in medije, v letalskem prometu ni bilo več večjih težav, vnovič je steklo tudi poslovanje v gospodarstvu in drugih organizacijah. Težave je povzročila pomanjkljiva posodobitev protivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike, ki je potrdilo odgovornost in se opravičilo. Težavo s posodobitvijo so zdaj odpravili, vendar bo za popolno vzpostavitev normalnega delovanja potrebnih nekaj dni.

NIKOZIJA - Na Cipru so obeležili 50 let turške invazije ter posledične razdelitve otoka na grški in turški del. Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob obletnici dejal, da je združitev Cipra edina prava pot naprej. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je menil, da ni več nobene koristi v nadaljevanju pogajanj pod vodstvom ZN o združitvi otoka. Zadnji krog pogajanj je sicer potekal leta 2017.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je nagovoril zbrane na slovesnosti ob 80. obletnici poskusa atentata na nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ki so ga nemški oficirji neuspešno skušali ubiti 20. julija 1944. Scholz je pozval Nemce, naj se zavzemajo za demokracijo in svobodo. Dodal je, naj upor proti nacistični vladavini služi kot opomin, da v težkih okoliščinah ne gre obupati, temveč mora vsak prevzeti odgovornost.

LVOV - V Lvivu na zahodu Ukrajine je bila v petek ustreljena nekdanja poslanka ukrajinskega parlamenta Irina Farion, njeno smrt je davi potrdil notranji minister Ihor Klimenko. Farion je bila profesorica ukrajinskega jezika in nacionalistična političarka, ki je bila dve leti tudi poslanka ultranacionalistične stranke Svoboda. Znana je bila po ostrih kritikah na račun Rusije in rusko govorečih Ukrajincev.

WASHINGTON/KIJEV - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v petek opravil pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu dejal, da bo v primeru zmage na novembrskih volitvah v ZDA končal vojno med Rusijo in Ukrajino. Dodal je, da si bo prizadeval za pogajanja med državama, ki bi vodila do miru. Zelenski pa je opozoril na pomembnost ameriške podpore Ukrajini ter prizadevanj za trajen in pravičen mir.

MINSK - Belorusija je nekdanjega reševalca pri nemškem Rdečem križu obsodila na smrt, med drugim zaradi "terorizma in sodelovanja v ekstremistični skupini". Primer bi bil lahko povezan s polkom Kalinouski, skupino večinoma beloruskih prostovoljcev, ki se bori proti ruskim silam v Ukrajini. Belorusko zunanje ministrstvo je potrdilo, da sta Minsk in Berlin v stiku glede usode obsojenega nemškega državljana.

DAKA - V Bangladešu so se nadaljevali protesti in spopadi s policijo, kljub temu da je po vsej državi v veljavo stopila policijska ura, po ulicah mest pa patruljira vojska. V prestolnici Daka so policisti streljali na protestnike, premierka Šejk Hasina pa je zaradi nasilja, v katerem je ta teden umrlo najmanj 115 ljudi, odpovedala načrtovano potovanje v Španijo in Brazilijo.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je znova potrdila, da kljub glasovanju poslancev iz njene stranke proti imenovanju Ursule von der Leyen namerava sodelovati s predsednico Evropske komisije, ki je v četrtek prejela nov petletni mandat. Ob tem je izrazila prepričanje, da nasprotovanje imenovanju von der Leyen ne bo vplivalo na vlogo Italije v prihodnji komisarski ekipi.

BRUSELJ - Okoli 94,6 milijonov ljudi oziroma 21,4 odstotkov prebivalcev EU je lani ogrožala revščina ali socialna izključenost. Od tega je bilo ogroženih 20 milijonov otrok, mlajših od 18 let, kažejo v petek objavljeni podatki Eurostata. Slovenija je imela lani najnižji delež ogroženih otrok in drugi najnižji delež ogroženih ljudi v uniji.

ZAGREB - Hrvaška organizacija Center za ekonomsko izobraževanje (CEO) je v petek vladi in ministrstvu za obrambo v Zagrebu predala peticijo z več kot 5000 podpisi proti ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, ki so jo podprli z ekonomskimi in pravnimi argumenti.