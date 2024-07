Pregled - šport, 19. 7. (petek)

NICA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 19. etape dirke po Franciji. Na trasi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km) je še povišal prednost v skupnem seštevku. Ta zdaj pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) znaša že 5:03 minute. Za Pogačarja je bila to četrta zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 15. na francoskih pentljah, na katerih nastopa od leta 2020. V karieri je slavil že 81 zmag in se tako približuje slovenskemu rekorderju Primožu Rogliču (84).

LJUBLJANA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijskem play offu za EP 2025 v Švici najprej pomerila z Avstrijo. Če bodo izbranke selektorja Saše Kolmana oktobra uspešne, jih nato čaka še odločilni dvoboj z zmagovalcem dvoboja med Romunijo in Poljsko, je razkril današnji žreb na sedežu Uefe v Nyonu. Slovenke bodo z Avstrijkami igrale 21. in 29. oktobra, drugi del kvalifikacij bo na sporedu 27. novembra in 3. decembra. EP bo Švica gostila med 2. in 27. julijem prihodnje leto.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 1. krogu nove sezone Prve lige Telemach premagali ajdovsko Primorje z 2:0 (1:0).

TAIPEI - Slovenska atletinja Iris Breganski je na svetovnem prvenstvu gluhih na Tajvanu osvojila srebrno kolajno v sedmeroboju s 4405 točkami. Svetovna prvakinja je postala Ukrajinka Katerina Potapenko, ki je zbrala 4743 točk. SP na Tajvanu poteka od 18. do 23. julija.

LJUBLJANA - Slovenska odbojkarska reprezentantka Nika Markovič bo kariero nadaljevala na Japonskem in se prvič preizkusila v katerem od azijskih prvenstev, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Sedemindvajsetletna korektorica bo nosila dres prvoligaša Saitama Ageo Medics.

MILANO - Kapetan španske nogometne reprezentance Alvaro Morata se seli k AC Milanu, so danes potrdili pri italijanskem klubu. Tja ga je pripeljal Zlatan Ibrahimović, na San Siru pa naj bi ekipi pomagal vsaj štiri leta.

GLASGOW - Irec Shane Lowry je prevzel vodstvo na polovici 152. odprtega prvenstva Velike Britanije v golfu. Pred najbližjima zasledovalcema, Angležema Danielom Brownom, ki je vodil po prvih 18 luknjah, ter Justinom Roseom ima dva udarca prednosti. Irec, ki na svetovni lestvici zaseda 33. mesto, je drugi dan odigral dva udarca pod parom igrišča Royal Troon pri Glasgowu. Brown je igral +1, Rose pa je dosegel najboljši izid dneva -3.