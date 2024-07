Pregled - svet, 19. 7. (petek)

MILWAUKEE - Donald Trump je v četrtek z govorom ob koncu nacionalne konvencije republikancev sprejel predsedniško nominacijo stranke. V govoru je obljubil, da bo v primeru izvolitve predsednik vseh Američanov, opisal je tudi sobotni poskus atentata. V značilnem slogu pa je ostro kritiziral nezakonito priseljevanje, zunanjo politiko trenutne vlade in Kitajsko. Na konvenciji se mu je pridružila tudi soproga Melania Trump.

SEATTLE - Na tisoče naprav z operacijskim sistemom Windows po svetu se je soočalo s težavami ob zagonu, kar je vplivalo na poslovanje bank, letališč, medijskih hiš in drugih podjetij. Med drugim so bili odpovedani številni leti, organizatorji prihajajočih olimpijskih iger v Parizu so imeli težave z akreditacijami. Razlog za t. i. modri zaslon smrti naj bi bila pomanjkljiva posodobitev antivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike.

HAAG/RAMALA/TEL AVIV - Izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo in jo je treba čim prej končati, je v postopku o pravnih posledicah izraelske okupacije palestinskih ozemelj odločilo Meddržavno sodišče (ICJ). Palestinsko predsedstvo je odločitev, ki sicer ni zavezujoča, označilo za zgodovinsko, Hamas je pozval h končanju okupacije. Do sodišča pa je bil kritičen izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je zatrdil, da Izrael ni okupator.

JEKATERINBURG - Rusko sodišče je ameriškega novinarja Evana Gershkovicha zaradi vohunjenja obsodilo na 16 let zapora, ki jih bo v kazenski koloniji prestal v t. i. strogem režimu. 32-letnika so pridržali marca lani, proces proti njemu se je začel konec junija. EU in številni evropski voditelji so obsodbo kritizirali, ameriški predsednik Joe Biden pa je ponovil, da je nedolžen in dejal, da si ZDA prizadevajo za njegovo osvoboditev.

BEOGRAD - Srbija in EU sta podpisali sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada litij. Pri podpisu sta bila navzoča tudi nemški kancler Olaf Scholz in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Vsi so izpostavili pomen projekta pridobivanja litija v Srbiji in zagotovili, da bo potekalo po najvišjih ekoloških standardih.

NEW YORK - Po nekaterih poročilih, da se z družino pogovarja o možnosti odstopa od predsedniške tekme, je Joe Biden sporočil, da vztraja, in napovedal zmago proti Donaldu Trumpu na volitvah 5. novembra. Biden, ki v Delawaru okreva po covidu-19, je še sporočil, da bo prihodnji teden nadaljeval kampanjo.

LONDON/KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je britansko vlado pozval, naj Kijevu dovoli z zahodnim orožjem obstreljevati cilje na ruskem ozemlju. V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson sta bili medtem ubiti dve osebi, še najmanj pet je bilo ranjenih, v raketnem napadu na mesto Mikolajiv na jugu države pa so bile ubite še tri osebe.

TEL AVIV - V napadu z brezpilotnim letalnikom je blizu izpostave ameriškega veleposlaništva umrl najmanj en človek, štirje so bili ranjeni. Za napad, ki ga izraelska protizračna obramba po lastnih navedbah zaradi človeške napake ni prestregla, so odgovornost prevzeli uporniški hutijevci iz več kot 2000 kilometrov oddaljenega Jemna. Izrael je napovedal povračilne ukrepe.

PARIZ - Francoska narodna skupščina je v četrtek na prvem zasedanju po nedavnih parlamentarnih volitvah za predsednico znova izvolila Yael Braun-Pivet iz stranke Preporod. Z 220 glasovi je bila izvoljena šele v tretjem krogu, v katerem ni bila več potrebna absolutna večina 289 glasov. S tem se je znova pokazala razdrobljenost parlamenta.

HANOJ - V 81. letu starosti je umrl dolgoletni generalni sekretar vietnamske komunistične partije Nguyen Phu Trong, ki je veljal za dejanskega voditelja države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zaradi zdravstvenih težav, ki jih je trpel, je že v četrtek vodenje stranke prevzel trenutni predsednik države To Lam.

DAKA - V Bangladešu je v spopadih med protestniki in policijo od začetka tedna umrlo najmanj 105 ljudi, so javile oblasti. Med protesti, ki so se sprevrgli v nasilje, so protestniki vdrli v zapor in osvobodili več zapornikov. Policija je prepovedala vsa javna zbiranja v prestolnici, nato pa uvedla policijsko uro in na ulice poslala vojsko.

GAZA - Palestinske oblasti na območju Gaze so sporočile, da so v odpadnih vodah zaznali sledove otroške paralize, grozi jim tudi izbruh kolere, širijo se norice, garje in uši. Prisotnost otroške paralize pomeni novo zdravstveno katastrofo, a kot je zagotovila Svetovna zdravstvena organizacija zaenkrat niso odkrili še nobenega primera te bolezni.

BRUSELJ - Evropska komisija in palestinske oblasti so določile strategijo za dolgoročnejšo mednarodno finančno podporo Palestinski upravi, ki vsebuje tudi kratkoročno pomoč v višini 400 milijonov evrov do septembra letos. Strategija obenem vključuje večletni program za okrevanje in odpornost palestinskih ozemelj, so sporočili iz Bruslja.

LONDON - Britanski zunanji minister David Lammy je napovedal, da bo Združeno kraljestvo obnovilo financiranje agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki ga je prejšnja konservativna vlada januarja prekinila po izraelskih obtožbah, da so uslužbenci agencije sodelovali v napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.

BRUSELJ - EU je obžalovala resolucijo, ki jo je izraelski parlament sprejel v četrtek in z njo izrazil nasprotovanje ustanovitvi palestinske države, tudi če bi bil to del dogovora z izraelskimi oblastmi. Kot je sporočil urad visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, je rešitev dveh držav edina trajno vzdržna rešitev, ki bo zagotovila mir in varnost na Bližnjem vzhodu.

MADRID - Soproga španskega premierja Pedra Sancheza Begona Gomez se je zglasila na sodišču v Madridu na zaslišanju v predhodni preiskavi suma korupcije in trgovanja z vplivom. Zaslišanje je potekalo za zaprtimi vrati, Gomez pa se je sklicevala na pravico do molka in po nekaj minutah odšla, ne da bi podala izjavo.

BEOGRAD - Srbska policija je ubila napadalca, ki je pri Loznici na zahodu Srbije v noči s srede na četrtek ubil policista, je sporočil minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Napad se je zgodil na kontrolni točki na meji z BiH, v njem pa je bil ranjen še en policist. Zaradi suma, da so pomagali napadalcu, so že v četrtek pridržali tri osebe.

PORT-AU-PRINCE - Ob obali Haitija je zagorel čoln z migranti, je sporočila Mednarodna organizacija ZN za migracije (IOM) in dodala, da je v nesreči umrlo vsaj 40 migrantov. Obalna straža je rešila 41 ljudi, enajst pa so jih hospitalizirali, med drugim zaradi opeklin.

PEKING - Kitajsko vodstvo je po četrtkovem zaključku plenuma centralnega komiteja komunistične partije, ki ni ponudil konkretnih zaključkov, natančneje pojasnilo določene ukrepe. Med drugim so napovedali davčne reforme za reševanje težav močno zadolženih lokalnih in regionalnih oblasti ter nepremičninskega trga.

LOS ANGELES - V starosti 94 let je umrl ameriški komik in igralec Bob Newhart. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu po nizu krajših bolezni. Znan je bil po televizijski seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) in božičnem filmu Škrat.

SARAJEVO - V Federaciji Bosne in Hercegovine so zabeležili prvi smrtni primer zaradi ošpic od razglasitve epidemije te nalezljive bolezni decembra lani, so v četrtek sporočili z zavoda za javno zdravstvo te entitete BiH. Doslej je za ošpicami zbolelo skoraj 6500 ljudi.