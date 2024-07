Število smrtnih žrtev v protestih v Bangladešu preseglo 100

Daka, 19. julija - V Bangladešu je v spopadih med protestniki in policijo od začetka tedna umrlo najmanj 105 ljudi, so danes sporočile bolnišnice v državi. Zaradi nasilja je vlada napovedala uvedbo policijske ure po vsej državi ter napotitev vojske za vzdrževanje reda in miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.