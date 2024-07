V Bangladešu v nasilju ob protestih umrlo več deset ljudi

Daka, 19. julija - V Bangladešu je v spopadih med protestniki in policijo od začetka tedna umrlo najmanj 50 ljudi, od tega 37 samo v četrtek in danes, poročajo tuje tiskovne agencije. Med protesti, ki so se sprevrgli v nasilje, so protestniki danes vdrli v zapor in osvobodili več zapornikov. Policija je pred tem v Daki prepovedala vsa javna zbiranja.