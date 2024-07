Na množičnih protestih študentov v Bangladešu več smrtnih žrtev

Daka/Chittagong, 16. julija - V Bangladešu že več dni potekajo množični protesti študentov. Danes so izbruhnili spopadi, v katerih je umrlo vsaj šest ljudi, več deset je ranjenih. Študenti in mladi protestirajo proti vnovični uvedbi sistema kvot, po katerem je več kot polovica delovnih mest v javni upravi vnaprej rezerviranih. Zaradi protestov so po državi zaprli šole.