Srbija in EU podpisali sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah

Beograd, 19. julija - Srbija in EU sta danes v Beogradu podpisali sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada litij, pri podpisu pa je bil navzoč tudi nemški kancler Olaf Scholz. Vsi so izpostavili pomen projekta pridobivanja litija v Srbiji in zagotovili, da bo potekalo po najvišjih ekoloških standardih.