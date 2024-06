V Srbiji protest proti projektu pridobivanja litija

Beograd, 29. junija - V Loznici na zahodu Srbije ob meji z Bosno in Hercegovino je v petek potekal protest proti podjetju Rio Tinto in projektu pridobivanja litija. Protestniki so izpostavili eno samo zahtevo - zakonsko prepoved aplikativnih geoloških raziskav ter izkoriščanja litija in bora v Srbiji.