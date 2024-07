Pregled - šport, 18. 7. (četrtek)

NICA - Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Dstny) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km) je pričakovano prišlo do obračuna ubežnikov, medtem ko je glavnina mirno peljala do cilja in zaostala 13:40 minute. V skupnem seštevku še naprej vodi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Pogačar ima tri etape pred koncem 3:11 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 13 minut in več.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 1. kroga evropske lige v Ljudskem vrtu igrali neodločeno 2:2 (1:0) z Botevom Plovdivom. Ta bo po tem, ko je prvo tekmo dobil z 2:1, nadaljeval v 2. krogu evropske lige, Mariborčani pa bodo igrali v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige.

CARDIFF - Nogometaši Brava so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Walesu po podaljšku premagali ekipo Connah's Quay Nomads z 2:0 (0:0, 1:0). Ljubljančani so se tako uvrstili v 2. krog kvalifikacij, potem ko so prvo tekmo doma izgubili z 0:1.

ZÜRICH - Na najnovejši lestvici krovne nogometne zveze Fife na prvem mestu ni prišlo do spremembe, tam ostaja sveža južnoameriška prvakinja Argentina. Na tretje je skočila Španija, ki je osvojila evropski naslov, Slovenija je po novem na 52. mestu, pet mest višje kot prej.

LJUBLJANA - Člansko ekipo Cedevite Olimpije je na igralnem položaju krilnega centra okrepil slovenski reprezentant Bine Prepelič. V slovensko prestolnico se Prepelič seli iz belgijskega Spirou Basketa, kjer je preživel zadnji dve sezoni.