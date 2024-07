Pregled - svet, 18. 7. (četrtek)

STRASBOURG - Ursula von der Leyen bo tudi v prihodnjem petletnem mandatu na čelu Evropske komisije. Na tajnem glasovanju v Evropskem parlamentu jo je podprl 401 poslanec, kar nemška političarka vidi kot izraz zaupanja. Glasovalo je 707 poslancev, proti jih je bilo 284, 15 se jih je vzdržalo, sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih. Med prvimi nalogami jo čaka oblikovanje komisarske ekipe, pri čemer si bo prizadevala za njeno spolno uravnoteženost. Najprej bo članice pozvala, naj ji posredujejo imena kandidatov, ki jih bodo nato zaslišali pristojni parlamentarni odbori. Nova komisija bi lahko mandat nastopila proti koncu leta.

STRASBOURG - Von der Leyen je pred glasovanjem o ponovnem imenovanju na položaj predstavila načrte in vizijo za prihodnje petletno obdobje. Zavzela se je za vzpostavitev "prave obrambne Evropske unije". Pri tem je bila med drugim kritična do t. i. mirovne misije madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi, ki jo je označila za misijo popuščanja. Izpostavila je krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter učinkovito varovanje zunanjih meja in napovedala dogovor za čisto industrijo v prvih stotih dneh novega mandata. Napovedala je komisarje za zmanjšanje birokracije, obrambo, stanovanjsko politiko in Sredozemlje.

STRASBOURG - V štirih političnih skupinah v Evropskem parlamentu (EPP, S&D, Renew in Zeleni), ki so na tajnem glasovanju Ursuli von der Leyen zagotovile podporo za nov mandat na čelu Evropske komisije, so pozdravili njeno vnovično izvolitev. Ob tem so ji čestitali tudi številni evropski predsedniki držav in vlad, med drugim voditelji Francije, Nemčije, Poljske, Španije in Velike Britanije.

OXFORD - Združeno kraljestvo z evropskimi partnericami krepi sodelovanje na področju boja proti nezakonitim migracijam, je po vrhu Evropske politične skupnosti (EPS), ki ga je gostil, povedal britanski premier Keir Starmer. Druga osrednja tema četrtega vrha EPS je bila nadaljnja podpora Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je prav tako udeležil vrha, je ob tem pozval k ohranjanju enotnosti v Evropi.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) po junijskem znižanju osrednjih obrestnih mer za 0,25 odstotne točke, ki je pomenilo obrat v denarni politiki, ni sprejemal novih ukrepov. Osrednje evrske obrestne mere tako pričakovano ostajajo nespremenjene. Do novega reza v obrestne mere bi lahko prišlo na naslednji seji septembra - predsednica ECB Christine Lagarde je po seji sveta povedala, da so možnosti glede morebitnega septembrskega znižanja široko odprte.

WASHINGTON/LAS VEGAS - Bela hiša je v sredo potrdila, da je bil predsednik ZDA Joe Biden pozitiven na testu za covid-19, njegov zdravnik Kevin O'Connor pa je danes sporočil, da ima še vedno blage simptome. Biden je pred tem v pogovoru za medij BET dejal, da bi odstopil od predsedniške kandidature, če bi zdravniki potrdili, da je resno zbolel. Predsednik ZDA se v zadnjem času sooča z vse glasnejšimi pozivi, naj odstopi od kampanje za ponovno izvolitev.

MILWAUKEE - Senator iz Ohia J.D. Vance je v sredo v govoru na konvenciji republikanske stranke obljubil, da se bo kot podpredsednik ZDA zavzemal za interese delavskega razreda in ne za Wall Street, njegov nastop pa je pokazal, da si ga je Donald Trump izbral za pridobivanje glasov v državah srednjega zahoda ZDA. Spomnil je tudi na poskus atentata na Trumpa in okrivil demokratsko retoriko, ki nekdanjega predsednika prikazuje kot nevarnost ameriški demokraciji.

JERUZALEM - Izraelski parlament je sprejel resolucijo, s katero je zavrnil priznanje Palestine. Podprle so jo tako stranke koalicije premierja Benjamina Netanjahuja kot opozicijska stranka Benija Ganca. Resolucijo, ki potrjuje znano stališče Izraela, je mogoče razumeti kot provokacijo pred Netanjahujevim obiskom ZDA, ki načelno podpirajo rešitev dveh držav.

KIJEV/MOSKVA - Rusija naj bi ponoči sestrelila 33 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na Krimom, v Črnem morju pa še deset vodnih dronov. Oblasti v Kijevu so kasnejne sporočile, da je ukrajinska vojska v napadu iz zraka in morja zadela tarče na krimskem polotoku, pri čemer naj bi onesposobili poveljniški center ter skladišče streliva. V ukrajinski prestolnici se je medtem v sredo pozno zvečer sprožila protizračna obramba, potem ko so nad mesto z vzhoda prileteli ruski droni.

JEKATERINBURG - Za zaprtimi vrati se je nadaljevalo sojenje ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki je obtožen vohunjenja. Proces proti 32-letniku, ki mu v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora, se je začel konec junija, zaključne besede pa je sodišče napovedalo za petek. To utira pot skorajšnji obsodbi. Dopisnika ameriškega časnika Wall Street Journal so ruske oblasti pridržale marca 2023, ko je bil na novinarski odpravi v Jekaterinburgu.

DAKA - Študenti, ki od začetka meseca v Bangladešu skoraj vsakodnevno protestirajo proti sistemu kvot v javnem sektorju, so po navedbah oblasti podtaknili požar na sedežu državne televizije BTV v prestolnici Daka. Znova so se spopadli tudi s policisti. Pri tem je bilo po podatkih bolnišnic samo danes ubitih 25 protestnikov, skupno pa najmanj 32. Poškodovanih jih je bilo okoli tisoč.

BEOGRAD - Pri kraju Loznica na zahodu Srbije je bil na kontrolni točki na meji z Bosno in Hercegovino med rutinskim nadzorom ubit policist, še en je bil huje ranjen. Napadalec, domnevno kosovski Albanec, je na begu. Po besedah srbskega notranjega ministra Ivice Dačića obstajajo utemeljeni sumi, da gre za teroristično dejanje in da napad prihaja s Kosova, s strani albanskih struktur. Kosovski premier Albin Kurti je medtem izpostavil, da primera ne smejo politizirati.

NICA - V požaru v stanovanjski stavbi v Nici je ponoči umrlo sedem ljudi, od tega trije otroci in najstnik. Še nekaj je bilo poškodovanih, en človek je v kritičnem stanju, so sporočili gasilci. Zagorelo je v sedmem nadstropju poslopja v četrti Les Moulins, pristojno tožilstvo pa kot morebiten vzrok preiskuje požig.