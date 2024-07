Zaradi požara na Krasu moten tudi cestni promet

Komen, 18. julija - Požar, ki je dopoldne izbruhnil na območju Škrbine proti hribu Trstelj na Krasu, povzroča veliko težav tudi v prometu. Ta je na nekaterih odsekih zelo moten, določene lokalne ceste so na območju Renč, Dornberka in Komna tudi zaprte.

Kot opozarjajo na portalu Promet.si, so zaprte lokalne ceste Renče-Temnica, Lipa-Dornberk in Komen-Škrbina-Šibelji. Tudi na ostalih cestah v okolici se občasno vozijo konvoji gasilskih vozil, zaradi česar vse voznike pozivajo k dodatni previdnosti in tudi izogibanju tem potem, razen v nujnih primerih.

Tudi sicer je poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk prebivalce z območja požara pozval, naj omogočijo prednost interventnim vozilom in naj ne zahajajo na požarišče zaradi lastne varnosti.