Ob požaru na Krasu aktiviran državni načrt, ogenj gasita tudi air tractorja

Komen, 18. julija - Zaradi večjega požara, ki je dopoldne izbruhnil na območju Škrbine proti hribu Trstelj na Krasu, je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Kot so še sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko, so aktivirani gasilci iz obeh najbližjih gasilskih regij, ogenj pa gasita tudi letali air tractor.