Pregled - šport, 17. 7. (sreda)

Ljubljana, 17. julija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 17. julija.

LJUBLJANA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na Kodeljevem na zadnji pripravljalni tekmi pred prvim nastopom na olimpijskih igrah izgubila proti Braziliji s 23:29.

LJUBLJANA - Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Jure Natek je danes odstopil kot generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije. O razlogih ni želel javno spregovoriti, poroča časnik Delo.

SUPERDEVOLUY - Vodilni kolesar na dirki po Franciji, slovenski as Tadej Pogačar je tudi v etapi, ki je pripadla ubežniku Richardu Carapazu iz Ekvadorja, napadel svoje najbližje tekmece. V skupnem seštevku je za dve sekundi povišal prednost pred Vingegaardom, ki zdaj zaostaja 3:11 minute, medtem ko se je Evenepoel obema malenkost približal po protinapadu na zadnjem klancu in zdaj zaostaja 5:09 minute.

AVIGNON - Športni direktor kolesarske ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe Rolf Aldag je za spletni portal Cyclingnews.com dejal, da se bodo o nastopu slovenskega asa Primoža Rogliča na dirki po Španiji odločili po koncu Toura. V kolikor je v dvomih glede nastopa na Vuelti, je bržčas izgubljen tudi Kisovčanov nastop na olimpijskih igrah.

STRUGA - Nogometaši Celja se bodo v drugem krogu kvalifikacij za nastop v elitni ligi prvakov merili proti slovaškemu Slovanu iz Bratislave. Klub, za katerega igra tudi Slovenec Kenan Bajrić, je na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij z 2:1 v gosteh premagal makedonsko Strugo in v skupnem seštevku slavil s 6:3.

LJUBLJANA - Slovenska boksarka Ema Kozin se bo 10. avgusta v prestolnici svetovnega boksa v Las Vegasu udarila z norveško šampionko Cecilio Braekhus in branila naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po verziji WBC in WBO, je potrdil njen trener Rudi Pavlin.

MADRID - Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je podaljšal pogodbo z Realom iz Madrida še za eno sezono. Podpis 38-letnega Hrvata so danes potrdili tudi v upravi zmagovalcev lige prvakov, kjer so Modrića označili za legendo Reala in svetovnega nogometa.

DALLAS - Soigralec slovenskega košarkarja Luke Dončića pri Dallas Mavericks Kyrie Irving je moral na operacijo roke, so potrdili v klubu. Roko si je zlomil v začetku meseca na treningu, kako dolgo bo trajala okrevanje, pa še ni znano, po nekaterih informacijah naj bi treninge začel septembra na pripravah na novo sezono.

BASTAD - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je prijavljen za glavni žreb odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, so v torek potrdili prireditelji. Osemintridesetletni Španec je turnir dobil kar štirikrat, a je v zadnjih štirih letih na tem grand slamu manjkal trikrat. Letošnje OP ZDA se bo začelo 26. avgusta.

ZÜRICH - Potem ko je Francoska nogometna zveza (FFF) vložila uradno pritožbo pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi zaradi rasizma in diskriminacije ob slavju Argentincev nad Kolumbijo in osvojenem južnoameriškem nogometnem prvenstvu, je krovna organizacija FIFA odprla preiskavo proti argentinski reprezentanci in zvezi.

MADRID - Španski nogometaši in navijači so bučno slavili naslov evropskih prvakov v nogometu. A le 24 ur kasneje je športno nogometno razsodišče v Španiji predsednika zveze Pedra Rocho zaradi prekoračitve svojih pooblastil kaznovalo z dvoletno prepovedjo delovanja v nogometu. Po pisanju španskih medijev odločitev ni pravnomočna in se lahko preseli na sodišče.