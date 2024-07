Pregled - svet, 17. 7. (sreda)

MILWAUKEE - Z nagovori vidnih republikancev se nadaljuje konvencija republikanske stranke v ZDA, med njimi bo tudi podpredsedniški kandidat Donalda Trumpa, 39-letni senator iz Ohia J.D. Vance. Drugi dan konvencije je pred tem v torek minil v znamenju izrazov podpore Trumpu iz ust nekdanjih strankarskih tekmecev, tudi bivše guvernerke Južne Karoline Nikki Haley, ki je najdlje vztrajala v tekmi z nekdanjim predsednikom ZDA za republikansko nominacijo za novembrske volitve.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl resolucijo, s katero je ob začetku novega mandata potrdil podporo Ukrajini in pozval članice EU k povečanju vojaške pomoči tej državi, obenem pa obsodil nedavni obisk madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi. Orban na pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni zastopal EU, z obiskom pa je kršil temeljne pogodbe EU, še poudarja resolucija. Zanjo je glasovalo 495, proti 137, vzdržalo pa se je 47 evropskih poslancev.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je odzval na pismo madžarskega premierja Viktorja Orbana, v katerem je ta voditeljem EU prejšnji teden pojasnjeval svoje nedavne poti v tujino. Michel je med drugim zapisal, da EU ni nikoli vodila provojne politike glede Ukrajine, mir v Ukrajini pa je možen le z umikom ruskih sil. V pismu je po neuradnih informacijah poudaril še, da Madžarska kljub predsedovanju Svetu EU ne predstavlja unije na mednarodnem parketu.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala smrtonosne napade na Gazo. V napadu na kraj Zavajda je bilo ubitih najmanj 13 Palestincev, še devet pa je bilo ubitih v napadu na begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu enklave. O napadih poročajo tudi iz mest Gaza, Han Junis in Rafa. Izraelske sile so medtem izpustile 16 palestinskih talcev, ki so dejali, da so jih Izraelci v zaporih mučili, zlorabljali in poniževali.

AMSTERDAM/CANBERRA - Avstralija bo od Rusije še naprej zahtevala odgovornost za sestrelitev malezijskega letala MH17 nad vzhodno Ukrajino, je na današnji spominski slovesnosti v parlamentu ob deseti obletnici sestrelitve obljubila avstralska zunanja ministrica Penny Wong. S slovesnostjo so se žrtev spomnili tudi na Nizozemskem, od koder je bila večina potnikov. Za kaznovanje odgovornih za sestrelitev letala se je tam zavzel tudi nizozemski premier Dick Schoof. Rusija, ki zavrača ugotovitve o svoji odgovornosti, je vnovič zanikala vpletenost in prst uperila v Kijev, kjer so poudarili, da mora Rusija odgovarjati za svoja dejanja.

LONDON - Britanski kralj Karel III. je v slovesnem govoru v parlamentu predstavil program nove vlade laburistov pod vodstvom premierja Keira Starmerja. Ta med drugim obljublja gospodarsko stabilnost, nacionalizacijo železnic, ostrejše ukrepanje proti neregularnemu priseljevanju, nov zagon v odnosih z EU in reformo zgornjega doma parlamenta. Obeta se tudi predlog za okrepitev delavskih pravic in več zaščite za najemnike.

LUXEMBOURG - Evropska komisija po mnenju Splošnega sodišča EU javnosti ni omogočila dovolj informacij o pogodbah za nabavo cepiv proti covidu-19. V javnem interesu so med drugim informacije o odškodninski odgovornosti proizvajalcev cepiv, pa tudi določeni osebni podatki članov skupine, ki se je pogajala o nabavi, so sporočili s sodišča. V politični skupini Zelenih, ki so vložili eno od tožb, so pozdravili odločitev Sodišča EU in dodali, da je to potrdilo pomen preglednosti.

LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU je zavrnilo pritožbo kitajskega podjetja ByteDance, ki ima v lasti družbeno omrežje TikTok, glede uvrstitve na seznam t. i. vratarjev (gatekeepers) v okviru evropskega akta o digitalnih trgih. Sodišče je presodilo, da je bila dodelitev statusa podjetju glede na svetovno tržno vrednost podjetja in število uporabnikov TikToka v EU ustrezna.

BRUSELJ - Evropska komisija je podala pozitivno oceno ukrajinskega zahtevka za prvo redno izplačilo iz 50 milijard evrov vrednega svežnja makrofinančne pomoči. Ko bo izplačilo potrdil še Svet EU, bo lahko Kijevu izplačala skoraj 4,2 milijarde evrov. Skupaj bo tako iz finančnega instrumenta za Ukrajino izplačala 12 milijard. Podlaga za redna četrtletna izplačila, za katera mora Kijev vsakič znova podati zahtevek, je ukrajinski načrt za okrevanje, obnovo in rekonstrukcijo države.

MOSKVA/KIJEV - Rusija in Ukrajina sta si izmenjali po 95 vojnih ujetnikov. Vojskujoči se državi sta doslej izvedli več kot 50 izmenjav, v katerih sta izpustili več tisoč ujetnikov. V Ukrajini medtem trenutno še vedno pogrešajo približno 42.000 ljudi, v oceno pogrešanih so vključeni tako civilisti kot vojaki, je sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo. V delih Ukrajine in na jugu Rusije se medtem soočajo tudi z vročinskim valom in posledičnimi omejitvami oskrbe z elektriko.

BRUSELJ - Zveza Nato je imenovala Britanca Patricka Turnerja za posebnega odposlanca za Ukrajino, je sporočil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Odposlanec, ki bo položaj prevzel septembra, bo odgovoren za usklajevanje pomoči zavezništva na terenu. Osrednja naloga predstavništva Nata je stik z ukrajinskimi ministrstvi in oblastmi, prizadeva pa si tudi za spodbujanje političnega dialoga in praktičnega sodelovanja.

PEKING - Kitajska je do nadaljnjega prekinila pogovore z ZDA o preprečevanju širjenja jedrskega orožja in nadzora nad njim, je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Kot razlog navaja nedavno ameriško prodajo orožja Tajvanu ter dodaja, da ta "resno škoduje interesom Kitajske in vzajemnemu zaupanju". ZDA tako kot večina svetovnih držav sicer sledijo politiki ene Kitajske, kljub temu pa so že desetletja najpomembnejša podpornica Tajvana in glavna dobaviteljica orožja.

WASHINGTON - Tajvan bi moral plačevati ZDA za njihovo obrambo, saj Američani ne dobijo ničesar v zameno, je intervjuju za revijo Bloomberg Businessweek izjavil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Republikanski kandidat na novembrskih volitvah je bil kritičen tudi do ameriškega financiranja tajvanskih podjetij za izdelavo čipov v ZDA. V odzivu je tajvanski premier Cho Jung-tai poudaril, da je Tajvan v zadnjih letih znatno povečal izdatke za obrambo.

BERLIN - Nemška vlada je po tednih prerekanj med koalicijskimi partnerji vendarle potrdila predlog proračuna za prihodnje leto v višini 480 milijard evrov, ki ga bo predvidoma novembra obravnaval nemški parlament. Glede na predlog nemška vlada načrtuje izboljšave na področju olajšav za investicije ter raziskave in razvoj za nemška podjetja. Osnutek predvideva odhodke v višini 480,6 milijarde evrov, kar je nekoliko manj kot letos.

BEOGRAD - Odločitev srbske vlade o sprejetju uredbe, ki avstralskemu rudarskemu velikanu Rio Tinto omogoča ponovni zagon projekta pridobivanja litija na zahodu države, še ne pomeni odobritve gradnje rudnika, je poudaril srbski premier Miloš Vučević. V Beograd bo medtem že v petek prišel nemški kancler Olaf Scholz, čigar obisk je povezan prav s projektom pridobivanja litija. EU in Srbija naj bi ob njegovem obisku podpisali sporazum o dobavi baterijskih materialov.

SKOPJE - V Severni Makedoniji nadaljujejo gašenje po torkovih neuspelih naporih, da bi zajezili obsežen požar na planini Serta v osrednjem delu države. Požar se razteza na 30 kilometrih, gasilci pa se ob pomoči policije in vojske spopadajo z več žarišči. Pri gašenju požara od torka pomaga več držav, med njimi Slovenija, Hrvaška, Črna gora, Srbija in Turčija. Severno Makedonijo že okoli deset dni pesti vročinski val, temperature pa ponekod presegajo 40 stopinj Celzija.