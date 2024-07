Kranjsko gledališče z dramatiko manjših evropskih jezikov uspešno na evropskem razpisu

Kranj, 17. julija - Evropska komisija je v financiranje za obdobje od leta 2024 do leta 2026 sprejela projekt Dramatika manjših evropskih jezikov, ki ga vodi Prešernovo gledališče Kranj. Na razpis so ga prijavili z osmimi partnerji in štirimi pridruženimi člani, izvajati pa ga bodo začeli jeseni, so sporočili iz gledališča.