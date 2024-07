Pregled - šport, 16. 7. (torek)

AVIGNON - Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 188,6 km dolgi trasi od Gruissana do Nimesa je bil najboljši po sprintu pred Nemcem Philom Bauhausom in Norvežanom Alexandrom Kristoffom. To je bila 49. zmaga v karieri za Philipsena in deveta na francoskih pentljah. Čas zmagovalca je pripadel tudi vodilnemu na dirki Tadeju Pogačarju, ki je odpeljal 100. etapo na francoskih pentljah. Pogačar, ki je dobil 14 etap od teh 100 etap, je brez težav preživel vroč dan v sedlu ter ohranil vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima še naprej 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom.

CELJE - Nogometaši Celja so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov doma premagali Floro iz Talliina z 2:1. Slovenski prvak je že prvo tekmo v Estoniji dobil s 5:0 in se uvrstil v 2. kvalifikacijski krog. Celjane v naslednjem krogu čaka boljši iz dvoboja med Slovanom Bratislavo Kenana Bajrića in Strugo.

KIDRIČEVO - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi ligaškega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v Kidričevem premagala Severno Makedonijo s 4:0. Slovenke so prvi del kvalifikacij opravile z odliko. V družbi Makedonk, Latvijk in Moldavijk so bile za razred boljše, imele so razliko v danih in prejetih zadetkih 26:0, in prepričljivo osvojile prvo mesto, ki jim je zagotovilo igranje v ligi B lige narodov, obenem pa dodatne boje proti eni izmed osmih najslabše rangiranih ekip iz lige A v kvalifikacijah za EP 2025, ki bo v Švici.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarski prvaki ACH Volley so danes dobili tekmece v prihodnji sezoni lige prvakov. Ljubljančani bodo igrali v skupini A, kjer se bodo pomerili z nemškim Berlin Recycling Volleys, poljskim Projektom iz Varšave in belgijskim Greenyardom iz Maaseika.

TREBNJE - Rokometaši Trima Trebnjega bodo v kvalifikacijah za uvrstitev v evropsko ligo igrali s francoskim Limogesom, je določil današnji žreb na Dunaju. Ob Trimu je v skupinski del že uvrščen slovenski prvak, moštvo Gorenja Velenja. V evropskem pokalu se bodo v novi sezoni predstavili trije slovenski moški klubi. V prvem krogu se bo tekmovanju pridružil Jeruzalem Ormož, ki se bo pomeril z litovsko zasedbo Granitas-Karys. V drugem krogu se bosta v boje podali tudi zasedbi Krke in Celja Pivovarne Laško. Prvo tam čaka srbska Metaloplastika, slednjo pa bosanska Gračanica. Tudi v ženski konkurenci bosta v evropskem pokalu dve slovenski zasedbi, Mlinotest Ajdovščina in Litija. Oba čakajo češke tekmice in uvodna tekma v gosteh. Ajdovke se bodo pomerile s Slavio iz Prage, Litijanke pa z zasedbo Hazena Kynzvart.

LONDON - Gareth Southgate je danes odstopil z mesta selektorja angleške reprezentance, je sporočila angleška nogometna zveza FA.

Southgate se je za odstop odločil dva dni po porazu Anglije v finalu evropskega prvenstva, ko je Španija v Berlinu zmagala z 2:1. Southgate je kot selektor ekipo prevzel leta 2016, na zadnjih štirih velikih tekmovanjih pa je ekipo popeljal do dveh finalnih tekem, še enkrat pa so Angleži prišli do polfinala. A lovorike, na katero Angleži čakajo vse od leta 1966, ni osvojil.