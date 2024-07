Pregled - svet, 16. 7. (torek)

STRASBOURG - Evropski poslanci so na tajnem glasovanju vnovič izvolili Roberto Metsola (EPP) za predsednico Evropskega parlamenta. Za njeno izvolitev je glasovalo 562 poslancev. Močno podporo razume kot sporočilo, da predstavlja proevropsko večino, je dejala Metsola ter obljubila, da se bo zavzemala za močan parlament in močno EU. Izvolili so tudi 14 podpredsednikov, pet iz skupine S&D, tri iz EPP, dva iz skupine liberalcev, prav tako dva iz ECR, enega iz skupine Zelenih in enega iz Levice.

MILWAUKEE - Republikanska stranke je v ponedeljek ob začetku nacionalne konvencije Donalda Trumpa potrdila za kandidata na predsedniških volitvah. Trump, ki se je prvič po poskusu atentata pojavil v javnosti, bo nominacijo sprejel v četrtek z govorom ob koncu konvencije. Za podpredsedniškega kandidata si je izbral senatorja iz države Ohio J.D. Vancea.

NEW YORK - Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljkovem intervjuju za televizijo NBC priznal, da je naredil napako, ko je donatorjem pred časom dejal, da je treba postaviti Trumpa v središče tarče. Dva dni po poskusu atentata na konkurenta je pojasnil, da je s tem želel povedati le, da se je treba osredotočiti na to, kar Trump počne in govori.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je sprejel odstop premierja Gabriela Attal, ki bo do nadaljnjega skupaj s svojo vlado opravljal tekoče posle. Po nedavnih parlamentarnih volitvah v Franciji namreč niso nič bliže oblikovanju nove vlade - nobena stran ni osvojila absolutne večine, zavezništvo levih strank pa se po presenetljivi zmagi ne more zediniti o kandidatu za premierja.

GAZA - V izraelskih napadih na bencinsko črpalko na jugu Gaze in na poslopje šole v begunskem taborišču Nuseirat je bilo po navedbah oblasti v Gazi skupno ubitih več kot 40 ljudi. ZDA so število žrtev v izraelskih napadih kritizirale kot nesprejemljivo visoko. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozval k stopnjevanju pritiska na Hamas, vojska pa zatrdila, da je doslej ubila več kot polovico vojaškega vodstva Hamasa ter "eliminirala ali aretirala približno 14.000 teroristov".

KIGALI - Dolgoletni ruandski predsednik Paul Kagame si je glede na začasne izide ponedeljkovih volitev zagotovil nov petletni mandat na čelu države. De facto voditelj zadnjih 30 let je prejel več kot 99 odstotkov glasov in bo vzhodnoafriško državo vodil najmanj do leta 2029.

PRAGA - Ukrajina in Češka sta med obiskom ukrajinskega premierja Denisa Šmihala sklenili dogovor o skupni proizvodnji avtomatskih pušk in streliva v Ukrajini, v okviru katerega bo med drugim tam zgrajena nova tovarna streliva. Češki premier Petr Fiala je za četrtek napovedal še podpis dvostranskega varnostnega sporazuma.

HAAG - Haaško posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je nekdanjega poveljnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Pjeterja Shalo zaradi zločinov med vojno na Kosovu leta 1999 obsodilo na 18 let zapora. Spoznalo ga je za krivega v treh od štirih točk obtožnice, in sicer za vojne zločine umora ter mučenja, okrutnega ravnanja in samovoljnega pridržanja najmanj 18 zapornikov.

NEW YORK - Newyorška zvezna porota je danes demokratskega senatorja iz sosednje države New Jersey Boba Menendeza spoznala za krivega v vseh 16 točkah obtožnice, ki ga je bremenila korupcije. Obtožnica je demokratu med drugim očitala prejemanje podkupnin, oviranje preiskave, izsiljevanje in delovanje kot agent tuje vlade.

BEOGRAD - Srbska vlada je sprejela uredbo, ki avstralskemu rudarskemu velikanu Riu Tintu omogoča ponovni zagon projekta pridobivanja litija na zahodu države. Odločitev prihaja le nekaj dni po tem, ko je ustavno sodišče razveljavilo vladno uredbo iz leta 2022 o ustavitvi spornega projekta.

BERLIN - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prepovedala revijo Compact, ki jo je urad za zaščito ustave že pred časom označil za skrajno desno. Dodatno so v Nemčiji prepovedali še hčerinsko podjetje revije Conspect Film. Obenem so v več zveznih deželah potekale racije v povezavi s prepovedjo.

CARDIFF - Valižanski premier Vaughan Gething je po le štirih mesecih na položaju napovedal odstop. Odločitev je sprejel po nizu afer in očitkov, med drugim v zvezi s financiranjem kampanje za vodjo laburistične stranke v Walesu. Pred tem so danes odstopili štirje njegovi ministri, češ da ne morejo ostati na položaju, če bo vlado še naprej vodil on.

WASHINGTON - Mednarodni denarni sklad (IMF) je napoved letošnje globalne gospodarske rasti ohranil pri 3,2 odstotka. Prihodnje leto naj bi pospešila na 3,3 odstotka. Napoved rasti je znižal za ZDA in Japonsko, izboljšal pa za območje z evrom. Sklad ob napovedi izpostavlja inflacijska in trgovinska tveganja.

DUBLIN - Pred gradbiščem nastanitvenega objekta za prosilce za azil so v ponedeljek izbruhnili nasilni protesti. Policija je skupno pridržala 19 ljudi, poškodovanih je bilo več policijskih vozil in gradbenih strojev. Irski premier Simon Harris je obsodil nasilje in tovrstne proteste označil za kazniva dejanja.

BENETKE - V okviru obsežne preiskave javnih razpisov so pridržali člana mestnega sveta in poslovneža. Pod drobnogledom preiskovalcev se je zaradi suma korupcije znašlo še več drugih uslužbencev mestne uprave, pa tudi župan Luigi Brugnaro. Preiskave proti njemu se nanašajo na pogajanja o prodaji zemljišča s pogledom na beneško laguno singapurskemu poslovnežu.

PARIZ - V napadu z nožem je bil v ponedeljek na železniški postaji na severu Pariza ranjen vojak. Njegovo življenje ni ogroženo, je dejal notranji minister Gerald Darmanin in dodal, da so domnevnega napadalca že aretirali. Tožilstvo je medtem sprožilo preiskavo poskusa umora, osumljenca pa so poslali na zdravljenje v psihiatrično ustanovo.

RIM - V Italiji je val ogorčenja sprožil posnetek voznika na parkirišču v obmejnem mestu Ventimiglia na severu Italije, ki je z bičem pregnal 13 Eritrejk, ki so se skrivale v njegovem tovornjaku, verjetno s ciljem, da bi prišle v Francijo. Posnetek bičanja je zaokrožil po družbenih omrežjih, policija pa je že sprožila preiskavo in skuša ugotoviti identiteto voznika.

MASKAT - V strelskem napadu v bližini šiitske mošeje v omanski prestolnici Maskat je bilo v ponedeljek ubitih šest ljudi, skoraj 30 pa je bilo ranjenih. Napad velja za enega redih izbruhov nasilja v eni od sicer stabilnejših držav na Bližnjem vzhodu.