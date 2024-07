V Cankarjevem domu zadovoljni s prvim polletjem

Ljubljana, 16. julija - V Cankarjevem domu so zadovoljni s prvo polovico leta. Beležili so rekorden obisk baleta Faust, filozofskih predavanj, filma Varuh formule in razstave Slovenski punk in fotografija, so našteli in poudarili, da so od januarja do junija tako presegli zastavljene cilje. Umetniški program je pritegnil 5000 obiskovalcev več kot v istem obdobju lani.