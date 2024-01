V CD ljubljanska premiera baletnega spektakla Faust

Ljubljana, 26. januarja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi ljubljanska premiera baletnega spektakla Faust v koreografiji Edwarda Cluga na glasbo Milka Lazarja in pod taktirko Simona Krečiča. Balet je nastal v koprodukciji Opere in Baleta SNG Maribor in Cankarjevega doma ter v sodelovanju z Opernhaus Zürich.